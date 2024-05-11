توتنهام يفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام فوزًا صعبًا على نظيره بيرنلي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وجاء فوز توتنهام بصعوبة على بيرنلي، بعد تقدم جاكوب برون لارسن في النتيجة لبيرنلي في الدقيقة 25، بينما عادل بيدرو بورو النتيجة في الدقيقة 32، فيما ضاعف ميكي فان دي فان النتيجة في الدقيقة 82 من عمر المباراة، ليفوز السبيرز بنتيجة 2/1 على بيرنلي.

ورفع توتنهام رصيده للنقطة 63 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 24 في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وكان توتنهام قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين وسكيب.

خط الوسط: بيسوما، سار وماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سون وجونسون.