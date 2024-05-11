ضبط 5 تشكيلات عصابية في حملة أمنية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ‏في ضبط عدد (5) تشكيلات عصابية ضمت (11) متهم إرتكبوا (23) حادث متنوع .‏

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وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (23) متهم.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة ‏أعمال ‏البلطجة وضبط الخارجين على ‏القانون وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء ‏وإحكام ‏السيطرة الأمنية .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار ‏الحملات الأمنية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات ‏مكبرة لضبط مروجي ‏المخدرات ‏والأسلحة النارية ‏ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية ‏المُكثفة ‏لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية والبيضاء، ‏وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود ‏لمكافحة ‏جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً ‏على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة بمُجمع محاكم ‏القاهرة ‏الجديدة، بالسجن ‏المُشدد 15 سنة لمُدانين بسرقة شخص كفيف ‏‏بالإكراه ‏في البساتين. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين ‏طارق محمد ‏أبو عيدة وخالد عبد ‏الغفار، ‏وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد ‏الوهاب وكيل ‏النيابة، ‏والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م ‏وشقيقه أحمد.م أنها في ‏يوم 23 يونيو ‏‏2023 ‏بدائرة قسم شرطة البساتين سرقا ‏الهاتف ‏المحمول ‏ومبلغ مالي مملوكين للمجني ‏عليهما يوسف.ح وشقيقه ‏أحمد.ح.

وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا ‏المجني عليه الأول وحال ‏كونه من ‏ذوي الإعاقة ‏الحسية المستدامة والتي ‏تفقده الرؤية نسبياً. ‏

وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة ‏واعتراضه المتهمين لرد ‏المسروقات باغته ‏المتهمين ‏بأن أشهر أولهما سلاح ‏أبيض "كزلك" وأشهر ‏ثانيهما ‏سلاح أبيض "مطواة". ‏

وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة ‏المجني عليه الأول ‏الذود عن ‏شقيقه المجني عليه ‏الثاني واسترداد ‏المسروقات باعته ‏المتهمان بأن ‏تعدى عليه ثانيهما ‏ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام ‏أولهما ‏بالتعدي عليه ضرباً أيضاً. ‏

فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب ‏الشرعي المرفق فبثوا ‏الرعب في أنفس ‏المجني ‏عليهما وتمكنا من تلك الوسيلة ‏القسرية من شل ‏‏مقاومتهما والاستيلاء على المبلغ ‏النقدي والهاتف ‏المحمول. ‏

واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة ‏يستحيل برؤها ‏بأنهما في ذات المكان ‏والزمان: ‏

أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال ‏المتهم الأول له عدة ‏ضربات بسلاح ‏أبيض "كزلك" ‏استقرت بمختلف ـمحاء ‏جسده، فأحدثت به ‏الإصابات ‏الموصوفة بتقرير ‏الطب الشرعي المرفق بالأوراق. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ‏قدرها 35 %. ‏

كما أحدثا جرحاً بالمجني عليه يوسف.ح بأن كال له ‏المتهم الأول عدة ‏ضربات بسلاح ‏أبيض "كزلك" وكال له ‏المتهم الثاني ‏عدة ضربات بسلاح أبيض ‏‏"مطواة".‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ‏قدرها 35 %، ‏وذلك على النحو ‏المبين ‏بالتحقيقات. ‏

كما أحرزا وحازا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة ‏وكذلك) دون مُبرر ‏من الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏‏