إيجابية 8 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص ‏السائقين من فحص ‏‏(60) من سائقى السيارات على ‏الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، ‏وتبين إيجابية (8) ‏منهم.‏

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جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة ‏أعمال البلطجة وضبط الخارجين على ‏القانون وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء وإحكام ‏السيطرة الأمنية .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار ‏الحملات الأمنية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات ‏مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ‏ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة ‏لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ‏وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة ‏جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً ‏على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة، بالسجن ‏المُشدد 15 سنة لمُدانين بسرقة شخص كفيف ‏بالإكراه ‏في البساتين. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين طارق محمد ‏أبو عيدة وخالد عبد ‏الغفار، ‏وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل ‏النيابة، ‏والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م ‏وشقيقه أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو ‏‏2023 ‏بدائرة قسم شرطة البساتين سرقا ‏الهاتف المحمول ‏ومبلغ مالي مملوكين للمجني ‏عليهما يوسف.ح وشقيقه ‏أحمد.ح. ‏

وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا ‏المجني عليه الأول وحال كونه من ‏ذوي الإعاقة ‏الحسية المستدامة والتي ‏تفقده الرؤية نسبياً. ‏

وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة ‏واعتراضه المتهمين لرد المسروقات باغته ‏المتهمين ‏بأن أشهر أولهما سلاح ‏أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما ‏سلاح أبيض "مطواة". ‏

وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة ‏المجني عليه الأول الذود عن ‏شقيقه المجني عليه ‏الثاني واسترداد ‏المسروقات باعته المتهمان بأن ‏تعدى عليه ثانيهما ‏ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام ‏أولهما بالتعدي عليه ضرباً أيضاً. ‏

فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب ‏الشرعي المرفق فبثوا الرعب في أنفس ‏المجني ‏عليهما وتمكنا من تلك الوسيلة ‏القسرية من شل ‏مقاومتهما والاستيلاء على المبلغ ‏النقدي والهاتف ‏المحمول. ‏

واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة ‏يستحيل برؤها بأنهما في ذات المكان ‏والزمان: ‏

أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال ‏المتهم الأول له عدة ضربات بسلاح ‏أبيض "كزلك" ‏استقرت بمختلف ـمحاء ‏جسده، فأحدثت به الإصابات ‏الموصوفة بتقرير ‏الطب الشرعي المرفق بالأوراق. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ‏قدرها 35 %. ‏

كما أحدثا جرحاً بالمجني عليه يوسف.ح بأن كال له ‏المتهم الأول عدة ضربات بسلاح ‏أبيض "كزلك" وكال له ‏المتهم الثاني ‏عدة ضربات بسلاح أبيض "مطواة".‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ‏قدرها 35 %، وذلك على النحو ‏المبين ‏بالتحقيقات. ‏

كما أحرزا وحازا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة ‏وكذلك) دون مُبرر من الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏‏