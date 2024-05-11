ضبط سيدة أدارت كياناً تعليماً بدون ترخيص
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدة بسوهاج لقيامهما بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.
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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسيةوالأختام المقلدة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيداتبإدارة (كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة سوهاج)تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية فى عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات دراسية "مزورة"بمقابل مادى وإيهامهم بأنها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد النصب والإحتيال عليهم للإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها(عدد من الشهادات والكارنيهات المنسوب صدورها للكيان التعليمى المشار إليهوجهات آخرى مقلدين –عدد 2 أكلاشيةخاصين بالكيان التعليمى–كتب مجهولة المصدر - "جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 سنة بتهمة الإتجار في المخدرات
وتضمن الحكم تغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الأول والثانية (الإتجار في المُخدرات)، ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمتين الثالثة والرابعة (حيازة محدث صوت وذخيرة).
وقررت المحكمة مُصادرة الجواهر المخدرة ومحدث الصوت والذخائر المضبوطين وألزمته بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية السيدين المستشارين خالد عبد الغفار التجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وليد.و أنه في يوم 12 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة.
اولاً أحرز بقصد الإتجار جوهرا الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز ذخيرة "طلقتان" دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت إليه قيامه بإحراز محدث صوت وذخيرة صوت غير مرخصة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها.