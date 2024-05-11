ضبط سيدة أدارت كياناً تعليماً بدون ترخيص

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ‏سيدة بسوهاج لقيامهما بإدارة كيان تعليمي ‏بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.‏

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة ‏الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير الشهادات ‏الدراسيةوالأختام المقلدة.‏

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع ‏مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيداتبإدارة (كيان تعليمى ‏وهمى "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة سوهاج)تقوم من خلاله بمنح الدارسين ‏دورات تدريبية فى عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات دراسية ‏‏"مزورة"بمقابل مادى وإيهامهم بأنها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات ‏والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد النصب والإحتيال عليهم للإستيلاء على ‏أموالهم.‏

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها(عدد من الشهادات ‏والكارنيهات المنسوب صدورها للكيان التعليمى ‏المشار إليهوجهات آخرى مقلدين –عدد 2 ‏أكلاشيةخاصين بالكيان التعليمى–كتب مجهولة المصدر ‏‏- "جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ‏ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في ‏التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 ‏‏سنة بتهمة الإتجار في المخدرات

وتضمن الحكم تغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه ‏بالتهمتين الأول والثانية (الإتجار في ‏المُخدرات)، ومعاقبته بالحبس ‏مع الشغل لمدة سنة ‏واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في ‏التهمتين الثالثة والرابعة (حيازة محدث صوت ‏‏وذخيرة). ‏

وقررت المحكمة مُصادرة الجواهر المخدرة ومحدث ‏الصوت والذخائر المضبوطين وألزمته بالمصاريف. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية السيدين المستشارين خالد عبد الغفار ‏التجار وأيمن بديع ‏لبيب، وحضور الأستاذ عبد ‏الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين ‏السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم وليد.و أنه في ‏يوم 12 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين في ‏محافظة القاهرة. ‏

اولاً أحرز بقصد الإتجار جوهرا الهيروين ‏والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المصرح ‏بها قانوناً، وأحرز ذخيرة ‏‏"طلقتان" دون أن يكون ‏مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. ‏

كما أسندت إليه قيامه بإحراز محدث صوت وذخيرة ‏صوت غير مرخصة مما تستخدم على السلاح الناري أنف ‏البيان دون ‏أن يكون مرخصاً له بحيازتها. ‏