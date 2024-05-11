ضبط 5 عمال بأسيوط لتنقيبهم عن الآثار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 5 عمال ‏بأسيوط لقيامهم ‏بالحفر داخل مسكن أحدهم بقصد ‏التنقيب غير المشروع عن الآثار.‏

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لكشف ملابسات ما ‏تبلغ لقسم شرطة ‏أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بقيام بعض ‏الأشخاص بالحفر ‏داخل عقار كائن بدائرة القسم بقصد التنقيب غير ‏المشروع عن ‏الآثار.‏

بالإنتقال أمكن ضبط (5 عمال – مقيمن بدائرة القسم) ‏حال قيامهم ‏بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه وعثر ‏بحوزتهم على (9 ‏قطع فخارية "بقايا"- ‏أدوات الحفر)،وإعترفوا بقيامهم بالحفر ‏والتنقيب غير ‏المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا ‏حملات مكبرة ‏لضبط مروجي المخدرات والأسلحة ‏النارية ويأتي ذلك فى ‏إطار مواصلة الحملات ‏الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، ‏وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة ‏‏النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة ‏الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم ‏الفساد بصوره وأشكاله، مما ‏ينعكس إيجابياً ‏على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال ‏‏العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة ‏بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة مُدانٍ ‏بالحبس سنة مع ‏الشغل لتورطه في إحداث ‏‏عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة. ‏

وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه ‏بالمصاريف الجنائية ‏ومُصادرة الأداة ‏المضبوطة.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة وخالد عبد الغفار ‏النجار، ‏وحضور ‏الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، ‏‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س ‏أنه في يوم ‏‏25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة ‏مصر القديمة أحدث جرحاً ‏بالمجني ‏عليه ‏مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد. ‏

وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن ‏تواجده به، ‏وما أن ظفر به حتى كال له ‏ضربه حال ارتدائه أداة ‏فاستقرت بعينه ‏‏اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في ‏‏تقرير الطب الشرعي. ‏

وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني ‏عليه يستحيل ‏برؤها "فقد البصر النافع ‏بالعين اليسرى" وهو ما يعبر ‏بحالته ‏‏الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على ‏النحو ‏المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة ‏‏"خاتم" مما ‏يستخدم في الاعتداء على الأشخاص ‏دون أن يوجد لحمله ‏وإحرازه مسوغ ‏قانوني. ‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة ‏بمجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع الخامس، ‏ببراءة مُتهمٍ ‏‏بالإتجار في المخدرات في البساتين.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه ‏بتاريخ 19 ‏يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين ‏في محافظة القاهرة ‏أحرز جوهراً مُخدراً ‏‏‏(الترامادول) بقصد الإتجار في غير ‏الأحوال ‏المُصرح بها قانوناً. ‏

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص ‏سلاحاً أبيضاً ‏‏(مطواة قرن غزال). ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها ‏أحاطت بواقعات ‏الدعوى وظروفها وأنها لا ‏تطمأن إلى صحة الاتهام القائم ‏فيها، ذلك ‏‏أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي ‏‏الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ‏كي يقضي ‏ببراءته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة ‏يتعين أن ‏تُبنى على الجزم واليقين وليس ‏مجرد الظن والتخمين. ‏

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث ‏أن الرواية ‏التي سطرها ضابط الواقعة ‏بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏النيابة ‏‏العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ‏‏ومصداقيتها".‏

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس ‏من المُتصور ‏عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم ‏بالإتجار في المواد ‏المخدرة ‏بالطريق العام ‏جهاراً وعلى مرآي ومسمع من ‏المارة في ‏مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه ‏‏وتقديمه للعدالة مع ‏عمله بخطورة هذا ‏النشاط والعقوبة ‏المغلظة له وكأنها دعوة ‏للضابط للقبض عليه".‏

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة ‏حول صحة ‏الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة ‏صورة أخرى".‏