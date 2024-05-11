ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في المنوفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في المنوفية ‏من ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهما معلومات جنائية".‏

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جاء ذلك لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات ‏‏"بإستخدام المفتاح المصطنع" ، وإعترفوا بإرتكابهم واقعة ‏سرقة سيارة مينى باص بدائرة مركز شرطة الشهداء "تم ضبطه".‏

جاء ذلك لقيامه بسرقة حقيبة يد وبداخلها (متعلقات ‏شخصية– ختم لإحدى الهيئات ‏الحكومية) من (موظف) حال ‏توقفه بدائرة مركز شرطة قوص وأرشد عن المسروقات.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة ‏‏الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط ‏العناصر ‏الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم ‏السرقات.‏

وفي سياقٍ مُتصل قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة ‏‏بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 15 سنة ‏‏لمُدانين بسرقة شخص كفيف ‏بالإكراه في البساتين. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏‏وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد ‏‏الغفار، ‏وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل ‏‏النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م وشقيقه ‏‏أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة ‏‏البساتين سرقا ‏الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين ‏‏للمجني عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح. ‏

وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا المجني ‏‏عليه الأول وحال كونه من ذوي الإعاقة الحسية ‏‏المستدامة والتي ‏تفقده الرؤية نسبياً. ‏

وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة واعتراضه ‏‏المتهمين لرد المسروقات باغته المتهمين بأن أشهر ‏‏أولهما سلاح ‏أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما سلاح أبيض ‏‏‏"مطواة". ‏

وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة ‏‏المجني عليه الأول الذود عن شقيقه المجني عليه ‏‏الثاني واسترداد ‏المسروقات باعته المتهمان بأن تعدى ‏‏عليه ثانيهما ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام أولهما ‏‏بالتعدي عليه ضرباً أيضاً. ‏

فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي ‏‏المرفق فبثوا الرعب في أنفس المجني عليهما وتمكنا ‏‏من تلك الوسيلة ‏القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء ‏‏على المبلغ النقدي والهاتف المحمول. ‏

واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة ‏‏يستحيل برؤها بأنهما في ذات المكان والزمان: ‏

أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال المتهم ‏‏الأول له عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" استقرت بمختلف ‏‏ـمحاء ‏جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير ‏‏الطب الشرعي المرفق بالأوراق. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ‏‏قدرها 35 %. ‏

كما أحدثا جرحاً بالمجني عليه يوسف.ح بأن كال له ‏‏المتهم الأول عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" وكال له ‏‏المتهم الثاني ‏عدة ضربات بسلاح أبيض "مطواة".‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ‏‏قدرها 35 %، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

كما أحرزا وحازا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وكذلك) ‏‏دون مُبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية. ‏