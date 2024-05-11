السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في المنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في المنوفية ‏من ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهما معلومات جنائية".‏

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ضبط عاطل مُتورط في سرقة حقيبة يد بقوص

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ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 17 مليون جنيه

جاء ذلك  لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات ‏‏"بإستخدام المفتاح المصطنع" ، وإعترفوا بإرتكابهم واقعة ‏سرقة سيارة مينى باص بدائرة مركز شرطة الشهداء "تم ضبطه".‏

جاء ذلك لقيامه بسرقة حقيبة يد وبداخلها (متعلقات ‏شخصية– ختم لإحدى الهيئات ‏الحكومية) من (موظف) حال ‏توقفه بدائرة مركز شرطة قوص وأرشد عن المسروقات.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة ‏‏الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط ‏العناصر ‏الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم ‏السرقات.‏

وفي سياقٍ مُتصل قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة ‏‏بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 15 سنة ‏‏لمُدانين بسرقة شخص كفيف ‏بالإكراه في البساتين. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏‏وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد ‏‏الغفار، ‏وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل ‏‏النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م وشقيقه ‏‏أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة ‏‏البساتين سرقا ‏الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين ‏‏للمجني عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح. ‏

وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا المجني ‏‏عليه الأول وحال كونه من ذوي الإعاقة الحسية ‏‏المستدامة والتي ‏تفقده الرؤية نسبياً. ‏

وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة واعتراضه ‏‏المتهمين لرد المسروقات باغته المتهمين بأن أشهر ‏‏أولهما سلاح ‏أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما سلاح أبيض ‏‏‏"مطواة". ‏

وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة ‏‏المجني عليه الأول الذود عن شقيقه المجني عليه ‏‏الثاني واسترداد ‏المسروقات باعته المتهمان بأن تعدى ‏‏عليه ثانيهما ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام أولهما ‏‏بالتعدي عليه ضرباً أيضاً. ‏

فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي ‏‏المرفق فبثوا الرعب في أنفس المجني عليهما وتمكنا ‏‏من تلك الوسيلة ‏القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء ‏‏على المبلغ النقدي والهاتف المحمول. ‏

واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة ‏‏يستحيل برؤها بأنهما في ذات المكان والزمان: ‏

أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال المتهم ‏‏الأول له عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" استقرت بمختلف ‏‏ـمحاء ‏جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير ‏‏الطب الشرعي المرفق بالأوراق. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ‏‏قدرها 35 %. ‏

كما أحدثا جرحاً بالمجني عليه يوسف.ح بأن كال له ‏‏المتهم الأول عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" وكال له ‏‏المتهم الثاني ‏عدة ضربات بسلاح أبيض "مطواة".‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ‏‏قدرها 35 %، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

كما أحرزا وحازا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وكذلك) ‏‏دون مُبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية. ‏

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