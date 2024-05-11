ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال‏

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ ‏لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص ‏بدائرة القسم.‏

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بالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (أحد الأشخاص ‏وزوجته، سيدة - مقيمين بمحافظة الجيزة) ، طرف ثان (أحد ‏الأشخاص"له معلومات جنائية"– سيدتين) ، وعُثر بحوزتهم على ‏‏(مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - عملات هدايا ‏فئة ٢٠٠ جنيه - عملات أجنبية"مُقلدة" - لوحات ‏معدنية - مجموعة من الملصقات على هيئة أرقام ‏لاصقة لتغيير اللوحات)، وقرر الطرف الأول بتعرضه لواقعة نصب بدائرة ‏قسم شرطة عين شمس حال قيامه بتغيير عملة خارج السوق المصرفى بمبالغ مالية"عملات ‏أجنبية" من أشخاص تعرف عليهم عبر إحدى المجموعات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس ‏بوك "، وعقب إنصرافهم إكتشف بأن المبلغ بالعملات المحلية "عملات غير حقيقية تستخدم فى ‏المناسبات"، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة ، كما أضاف بالإستعانة بزوجته وصديقتها ‏لعرض بيع مبلغ مالى"عملة أجنبية" على ذات المجموعة المُشار إليها للتواصل مع ذات ‏الأشخاص ، وتم التواصل معهم والتقابل بالجيزة ولدى إكتشاف الطرف الثانى وإدراكه بأنهم ‏أحد ضحاياهم لاذوا بالفرار فقام الطرف الأول بملاحقتهم وصولاً لمحل البلاغ وأثناء الضبط ‏قام الطرف الثانى بإلقاء هواتفهم المحمولة بالمجرى المائى لنهر النيل.‏

بمواجهة الطرف الثاني أيدوا ماسبق ، وإعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى ‏تخصص فى النصب على المواطنين راغبى الإتجار فى النقد الأجنبى وأن التحصل على ‏الأموال المزورة من أحد أصدقائهم، وأضاف بأن المبالغ المالية الصحيحة من متحصلات ‏نشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمبالغ المزورة لإستخدامها فى وقائع النصب وأن اللوحات ‏المعدنية المضبوطة بحوزته والملصقات تستخدم لعدم ملاحقتهم.‏

بالكشف الفنى على اللوحات المعدنيةتبين أنها خاصة بسيارة ‏أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس" غير مُبلغ بسرقتها " ، وقرر أحد ‏المتهمين من الطرف الثانى قيامه بسرقتها من إحدى السيارات المتروكة بدائرة القسم.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏