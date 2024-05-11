ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.

أسعار المستهلكين في الصين

يأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها الصين خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات فى الصين، اليوم السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3% في أبريل على أساس سنوي و0.1% مقارنة بأسعار مارس، فيما توقع استطلاع زيادة 0.2%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي فى الصين ، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.7% في أبريل مقارنة مع 0.6% في مارس .

ونزل مؤشر أسعار المنتجين 2.5% في أبريل على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8% في الشهر السابق، في استمرار لسلسلة الانخفاضات منذ عام ونصف العام.

وقال بنك الصين المركزي أمس الجمعة إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعما للتعافي الاقتصادي.

ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي للصين البالغ نحو 5% في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه من دون المزيد من دعم السياسات.

أسهم شركة صينية تقفز 35% في يوم واحد

أسهم شركة (Zeekr)

قفزت القيمة السوقية لشركة صينية تعمل في مجال صناعة السيارات الكهربائية بنحو الثلث بعد أن ارتفعت أسهمها بنسبة 35% خلال يوم واحد، في حالة نادرة الحدوث في الأسواق على وجه العموم.

وفي التفاصيل التي نشرتها وكالة "بلومبرغ" فقد ارتفعت أسهم شركة (Zeekr)، وهي العلامة التجارية للسيارات الكهربائية الراقية التابعة لشركة (Zhejiang Geely Holding Group)، وحصلت القفزة في القيمة السوقية للشركة خلال تداولات يوم الجمعة لتودع الأسبوع على مكاسب قياسية.

وبحسب "بلومبرغ" فإن المكاسب القياسية التي سجلتها أسهم الشركة جاءت مدفوعة بالطرح العام الأولي الموسع الذي يعد أكبر إدراج أميركي من قبل شركة مقرها الصين منذ العام 2021.

وأغلقت أسهم الإيداع الأميركية لشركة "زيكر" عند 28.26 دولار للسهم يوم الجمعة في نيويورك، مما جعل الشركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 6.9 مليار دولار أميركي. وجمعت الشركة يوم الخميس 441 مليون دولار من بيع 21 مليون سهم بسعر أعلى من النطاق الذي كان بين 18 إلى 21 دولاراً.

ولدى شركات التأمين خيار شراء ما يصل إلى 3.15 مليون سهم إضافي في خيار التخصيص الزائد، والذي إذا تم ممارسته بالكامل سيرفع العرض إلى 24.15 مليون سهم، وهو ما يمثل حوالي 9.1% من رأس مال شركة "زيكر".