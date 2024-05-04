هل أسهم إنتل تستحق الشراء؟

كانت إنتل Intel هي الشركة الرائدة في مجال تصنيع الرقائق في العالم. سيطرت الشركة على سوق وحدات المعالجة المركزية (CPU) وعقدت شراكات مربحة مع عمالقة التكنولوجيا مثل Apple. ومع ذلك، أدت سلسلة من الأخطاء والتغيرات في السوق إلى تراجع أسهم إنتل بنسبة 46٪ في السنوات الثلاث الماضية.

في السنوات الأخيرة، سجلت الشركة عدة أرباع من الانخفاض في الإيرادات إلى جانب تضاؤل حصتها في السوق في قطاع الرقائق. عادت إنتل أخيرًا إلى نمو الإيرادات، وحققت مكاسب في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين بشأن أسهمها. يهدد المنافسون الصاعدون مثل Nvidia وAdvanced Micro Devices مستقبل Intel في الأسواق الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، تسعى الشركة إلى فصل نفسها عن صانعي الرقائق من خلال اعتماد نموذج مسبك داخلي مشابه لكيفية عمل شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية. سيستغرق الأمر وقتًا حتى تشهد شركة Intel نموًا كبيرًا في الأرباح من هذا التحول، ولكن قد يكون من المفيد الاستثمار في الشركة في أحد أدنى مراكزها للاستفادة من عودتها المحتملة.

هذا هو السبب في أن أسهم Intel تعتبر عملية شراء للمستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بها على المدى الطويل جدًا.

إصدار ربع سنوي كئيب

في 25 أبريل، أصدرت شركة إنتل أرباحها للربع الأول من عام 2024. خلال هذا الربع، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9٪ على أساس سنوي إلى 13 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين بنحو 80 مليون دولار. بلغت ربحية السهم (المعدلة) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (EPS) 0.18 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.04 دولارًا أمريكيًا.

ومع ذلك، لم يكن النمو وعائدات السهم الأفضل من المتوقع كافيين لحشد المستثمرين، مع انخفاض سهم إنتل بنسبة 14٪ منذ إعلان أرباح الربع الأول.

إنتل تشعر بخيبة أمل بسبب التوجيهات الضعيفة للربع الحالي (الربع الثاني من عام 2024). وبالنسبة للربع الثاني، تتوقع الشركة تحقيق أرباح قدرها 0.10 دولار للسهم الواحد من مبيعات بقيمة 13 مليار دولار. وبالمقارنة، توقعت وول ستريت أن تبلغ ربحية السهم 0.25 دولار وإيرادات 13.6 مليار دولار.

وأكد بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، على إمكانات الشركة على المدى الطويل، قائلاً: "نحن واحدة من شركتين، وربما ثلاث شركات، في العالم يمكنها الاستمرار في تمكين تقنيات شرائح الجيل التالي". تايوان سيمي هو الاسم الواضح الآخر في قائمته، متبوعًا بكلمة "ربما" لشركة Samsung.

كان الربع الأول من عام 2024 هو الأول الذي يتضمن الدخل من Intel Foundry، قسم التصنيع الجديد التابع لها. حقق هذا القطاع إيرادات تزيد قليلاً عن 4 مليارات دولار، بانخفاض 10٪ على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، بلغت الخسائر التشغيلية 2.5 مليار دولار، مقارنة بخسائر بلغت 7 مليارات دولار تم الإبلاغ عنها في عام 2023.

ومع ذلك، يشير أكشارا باسي، المحلل في شركة Counterpoint، إلى أن "إدارة المسبك هي عمل يتطلب رأس مال كثيف. ولهذا السبب فإن معظم المنافسين ليسوا خرافيين؛ فهم أكثر من سعداء بالاستعانة بمصادر خارجية لشركة TSMC." وتتوقع إنتل أن تصل خسائر المسبك إلى ذروتها في عام 2024 وأن تصل إلى نقطة التعادل بحلول نهاية عام 2030.

إنتل تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكن أسهمها تتطلب الصبر

إن تحول إنتل إلى شركة المسبك الأولى سيكون مكلفاً. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن يساعد هذا التغيير في تقليل التكاليف وتوفير ما بين 8 مليار دولار و10 مليار دولار بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي زيادة الكفاءة إلى تحقيق إنتل لهوامش إجمالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 60%.

علاوة على ذلك، لن تكون إنتل وحدها التي تغطي تكاليف أعمالها في مجال المسابك. تعد الشركة من المستفيدين الرئيسيين من قانون CHIPS الذي أصدره الرئيس بايدن، وهي مبادرة لتوسيع قدرات تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وقد خصص البرنامج 8.5 مليار دولار لشركة إنتل لبناء أربع منشآت على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

وقد بدأت الأموال الحكومية بالفعل في التوزع، حيث أعلنت إدارة بايدن في إبريل أن سامسونج ستحصل على ما يزيد قليلاً عن 6 مليارات دولار لبناء قدرتها على تصنيع الرقائق. لا يزال الوقت مبكرًا للمبادرة، حيث يتوقع الخبراء أن تكون في عام 2027 أو 2028 قبل أن تشق الرقائق المصنعة في الولايات المتحدة طريقها إلى الاستخدام الاستهلاكي السائد. كيف على الإطلاق، إنه اتجاه واعد لشركة Intel.

ولعل التطور الإيجابي الوحيد في أسعار أسهم إنتل المتراجعة هو أن أسهمها من المحتمل أن تكون الخيار الأفضل قيمة في سوق الرقائق. شهدت الارتفاعات الأخيرة لـ Nvidia و AMD ارتفاع أسعار أسهمهما بشكل كبير خلال العام الماضي.

لدى شركة Intel أدنى نسبة سعر إلى أرباح ونسبة سعر إلى مبيعات من بين صانعي الرقائق الثلاثة بهامش كبير. تشير هذه الأرقام إلى أن أسهم Intel يتم تداولها بسعر مساوٍ مقارنة بـ AMD أو Nvidia.

ونتيجة لذلك، فمن الأفضل لأي شخص يتطلع إلى إضافة أسهم شرائح إلى محفظته الاستثمارية أن يقوم باستثمار طويل الأجل في Intel الآن بينما ينتظر وصول Nvidia وAMD إلى نقطة سعر أكثر جاذبية.