هل يؤدي حظر TikTok إلى شراء أسهم Alphabet؟

قد تضطر TikTok إلى سحب عملياتها في الولايات المتحدة أو إغلاقها العام المقبل.

من المحتمل أن تكون Meta هي المستفيد الأكبر من الإغلاق الكامل.

لكن إغلاق TikTok سيؤدي أيضًا إلى إزالة منافس كبير لشركة Alphabet.

10 أسهم نحبها أكثر من Alphabet

قد يتم طرد أحد أكبر منافسي Alphabet من الولايات المتحدة العام المقبل.

في 24 أبريل 2024، وقع الرئيس بايدن على قانون H.R. 815 ليصبح قانونًا، والذي يوفر 95.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية لإسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وكجزء من هذا القانون الجديد، سيتم حظر منصة التواصل الاجتماعي TikTok التابعة لشركة ByteDance في 15 يناير 2025 ما لم تقم الشركة الأم ومقرها بكين بتجريد الشركة التابعة الأمريكية لمالك أمريكي.

واعتبر هذا القرار على نطاق واسع بمثابة انتصار كبير لشركة Meta Platforms (META 0.43%)، التي تمتلك فيسبوك وMessenger وInstagram وWhatsApp. برز TikTok باعتباره تهديدًا كبيرًا لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Meta على مدار السنوات القليلة الماضية، وكانت Meta تعمل بقوة على توسيع منصة Reels للفيديو القصير الخاصة بها لمواكبة ذلك.

ومع ذلك، فإن حظر TikTok يمكن أن يساعد أيضًا شركة Alphabet المنافسة لشركة Meta (GOOG 9.96%) (GOOGL 10.22%)، الشركة الأم لـ Google وYouTube. دعونا نرى كيف تحدى TikTok شركة Alphabet - وكيف سيؤدي الحظر إلى إزالة تلك التهديدات التنافسية.

لماذا نما TikTok بهذه السرعة؟

لدى TikTok أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا (MAUs) حول العالم. وهذا يجعلها خامس أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم بعد فيسبوك (3 مليارات مستخدم شهريًا)، ويوتيوب (2.5 مليار مستخدم شهريًا)، وواتساب (2 مليار مستخدم نشط شهريًا)، وإنستجرام (2 مليار مستخدم نشط شهريًا). TikTok غير متوفر في الصين، على الرغم من أنه مملوك لشركة صينية. نظيره الصيني هو Douyin، وهو تطبيق متطابق تقريبًا ويخضع لرقابة شديدة للامتثال للقيود الصارمة على الإنترنت في الصين.

تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لـ TikTok، مع حوالي 148 مليون MAU. وفقًا لأحدث استطلاع أجراه بايبر ساندلر بعنوان "تقييم المراهقين"، اختار 35% من المراهقين الأمريكيين TikTok كمنصة التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم، مما يضعها في المركز الأول متقدمًا على Instagram (30%) وSnapchat's Snapchat (22%).

نما TikTok بسرعة من خلال اقتحام مكانة متخصصة في مقاطع الفيديو القصيرة القابلة للتمرير. لقد تعلمت عادات المشاهدة لدى مستخدميها من خلال تحليل مقاطع الفيديو التي شاهدوها وتخطيوها، وحاصرتهم من خلال تقديم المزيد من مقاطع الفيديو التي تلبي اهتماماتهم.



كيف تحدى TikTok شركة Alphabet؟

وقد هدد هذا النمو بشكل مباشر موقع YouTube، الذي حقق 10% من إجمالي إيرادات شركة Alphabet من خلال إعلاناته في الربع الأخير. كما أنها تتنافس أيضًا مع اشتراكات YouTube المميزة والموسيقى، وهي مكون رئيسي في اشتراكات Google ومنصاتها وأعمالها التجارية التي حققت 11% أخرى من إيراداتها في الربع الأخير.

دفع النمو السريع لـ تيك توك Google إلى إطلاق YouTube Shorts، وهي منصتها الخاصة لمقاطع الفيديو العمودية القصيرة، في أواخر عام 2020. خلال المكالمة الجماعية في الربع الأول، قال فيليب شندلر، كبير مسؤولي الأعمال في Google، إجمالي عدد قنوات YouTube التي حملت فيديوهات Shorts في عام 2023 ارتفعت بنسبة 50% على أساس سنوي، في حين أن معدل تحقيق الدخل من فيديوهات Shorts نسبة إلى نسبة المشاهدة "تضاعف" خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ويواجه محرك البحث الأساسي لشركة جوجل أيضًا منافسة غير مباشرة من TikTok، والذي يستخدمه العديد من المستخدمين الأصغر سنًا كمحرك بحث يعتمد على الفيديو لمختلف الموضوعات والقصص الإخبارية. خلال مؤتمر تكنولوجي في يوليو 2022، اعترف نائب الرئيس الأول لشركة Google، برابهاكار راغافان، أن ما يقرب من 40٪ من الشباب كانوا يذهبون إلى "TikTok أو Instagram" للبحث عن "مكان لتناول الغداء" بدلاً من خرائط Google أو البحث.

هل سيؤدي حظر TikTok إلى جعل أسهم Alphabet أفضل للشراء؟

ارتفعت إيرادات شركة Alphabet بنسبة 9٪ فقط في عام 2023 حيث واجهت أعمالها الإعلانية والسحابية رياحًا معاكسة صعبة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنافسية. ولكن في الربع الأول من عام 2024، نمت إيرادات شركة Alphabet بنسبة 15% على أساس سنوي مع انتعاش أعمالها الأساسية. ارتفع إجمالي إيرادات إعلانات Google بنسبة 13%، مدفوعًا بنمو إعلانات YouTube بنسبة 21% وزيادة بنسبة 14% في مبيعات إعلانات Google على "البحث وغيره". وقد عوض نمو هاتين الشركتين الكبيرتين انخفاض إيرادات شبكة الإعلانات.

قد يؤدي فرض حظر على TikTok إلى دفع المزيد من المستخدمين إلى YouTube Shorts في الولايات المتحدة، لكنه ربما لن يؤدي إلى زيادة مبيعات الإعلانات بشكل كبير على المدى القريب. علاوة على ذلك، لن يؤدي الحظر إلا إلى إيقاف تشغيل TikTok في الولايات المتحدة، وقد شكل هذا السوق أقل من نصف إجمالي إيرادات Alphabet في الربع الماضي.

من المؤكد أن فرض حظر على TikTok من شأنه أن يجعل سهم Alphabet أكثر جاذبية إلى حد ما عن طريق إزالة أحد كبار منافسيها المحليين، لكن لا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا أن تشعل نارًا مشتعلة في أعمالها الإعلانية على YouTube والبحث.

وبدلاً من ذلك، يجب على المستثمرين التركيز على النمو المتسارع لأعمال الإعلانات والحوسبة السحابية لشركة Alphabet، وخطة إعادة الشراء الجديدة البالغة 70 مليار دولار، وأول أرباح على الإطلاق. تشير هذه التطورات الإيجابية إلى أنها يمكن أن تتفوق بسهولة على توقعات المحللين بنمو الإيرادات بنسبة 11٪ ونمو الأرباح بنسبة 18٪ هذا العام - ولا يزال سهمها يبدو ذو قيمة معقولة عند 25 ضعف الأرباح الآجلة.

ببساطة، أعتقد أن أسهم Alphabet لا تزال عملية شراء مقنعة بغض النظر عما سيحدث لـ TikTok في يناير المقبل.

هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في Alphabet الآن؟

قبل أن تشتري أسهمًا في Alphabet، ضع في اعتبارك ما يلي:

حدد فريق المحللين في Motley Fool Stock Advisor ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم تكن Alphabet واحدة منها. يمكن للأسهم العشرة التي تم تخفيضها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.

خذ بعين الاعتبار متى قامت Nvidia بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، فسيكون لديك 537.557 دولارًا!*

كما ترون، فإن أعضاء مستشار الأسهم الذين اشتروا توصياتنا واحتفظوا بها قد حصلوا على مكافآت سخية. لا تفوت أحدث 10 قائمة.