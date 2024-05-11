فرص عمل جديدة للشباب بالقاهرة و15 محافظة

تسعى وزارة العمل، لتوفير آلاف فرص العمل للشباب في الداخل والخارج، وذلك للعمل على خفض نسبة البطالة، وهذا ما حققت فيه نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وتلقت "العمل" طلبات من شركات القطاع الخاص في 16 محافظة، بتوفر 3408 وظيفة جديدة في مختلف التخصصات ومن بينها فرص عمل لذوي الهمم، وذلك برواتب مجزية، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

ومن المقرر أن يستمر التقديم على تلك الوظائف حتى نهاية شهر مايو الجاري، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وظائف جديدة للشباب

وتتوفر فرص العمل الجديدة في محافظات:- القاهرة- الجيزة- القليوبية- بورسعيد- دمياط- المنوفية- المنيا- سوهاج- أسوان- الوادى الجديد- الغربية- الإسماعيلية- الشرقية- الفيوم- أسيوط- جنوب سيناء.

والتخصصات هي:- إشراف داخلي- موظف استقبال- محاسبين- بائعين- مدير محل- رئيس مجموعة- تمريض- اخصائي تمويل وإئتمان- مدرسين- مدير مالي- عضو فريق- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وكيميائي- سكرتارية- أعمال إدارية- أمين مخازن- مسئول تمويل- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة- طباخين- مسئول تعيينات- مندوبين مبيعات وتوصيل- مراقبين جودة- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج- أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال إنتاج- عمال نظافة.

وكانت وزارة العمل، ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 6.9 % الآن، وتقوم بتوفير فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، بكافة المحافظات، وأيضا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي "تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري"، وايضا عن طريق منظومة "التدريب من أجل التشغيل".

وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة عن أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط، وإن الدولة المصرية نجحت في توفير 7 ملايين و 240 ألفا و 77 فرصة عمل في الداخل، والخارج، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون "شابا وفتاة" في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و 461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.