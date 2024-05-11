مدير تعليم فرشوط يتابع فعاليات المشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية

شهد عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الثالث على التوالى انطلاق مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس التي تقام فعالياتها بمدرسة الجديدة الإبتدائية المشتركة بحضور حسن عوض موجه عام التربية الرياضية بالمديرية و أحمد عبدالراضى ابولجاوة رئيس قسم الخدمات التعليمية بالإدارة التعليمية بفرشوط وبحضور الدكتور محمود احمد مصطفى كلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد فراج من الشباب والرياضة .

وبدأت فعاليات المشروع وفق البرنامج المعد، بدءاً بقياس وزن الطلاب وأطوالهم، والعدو لمسافة عشرة أمتار، ورمي الكرة في الحائط.

يذكر أن المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس، هو مشروع وطنى ترعاه مؤسسة الرئاسة بمشاركة وزارة التربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وجامعة جنوب الوادى، ويتضمن كشف وفحص صحى دقيق للطلاب والتأكد من عدم إصابتهم بالسمنة، أو التقذم بالإضافة إلى مشاركة رياضية بدنية لعدة ألعاب عضلية هى الجرى، ورمي الجلة، والوثب، والقفز، كما يتضمن عدة أنشطة داعمة للجهاز الحركى لدى الطلاب.

كما شهد عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية إستمرار فاعليات انطلاق مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس التي تقام فعالياتها بمدرسة الجديدة الإبتدائية بفرشوط يرافقه أحمد عبدالراضى ابولجاوة رئيس قسم الخدمات التعليمية، وبحضور الدكتور احمد علي كلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد فراج، من الشباب والرياضة والدكتور، محمد ابو سحلي، علاج طبيعي .

وأوضح "صقر" تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركيةالاساسية ،واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع ، والممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، و رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل ، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية الرياضية ، و توضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.

يأتى هذا فى إطار إهتمام الوزارة بأبنائها الطلاب في كافة الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، بالإضافة إلى الجوانب المعرفية والعلمية، لذا فقد تضمنت أهداف المشروع رفع معدلات الكفاءة البدنية والصحية والثقافية لأبنائنا الطلاب وضمان ممارسة جادة وممتعة ومشوقة لحصص التربية الرياضية بالمدارس، ونشر الثقافة الرياضية والصحية بما ينعكس إيجابيًا على نمو الطلاب وشئون حياتهم.

يُذكر أن فعاليات المشروع الوطني لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب مدارس فرشوط التعليمية، انطلقت اليوم الأربعاء ٨ مايو٢٠٢٤ وتستمر حتى الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤، يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و صابر زيان مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، و حسن عوض موجه عام التربية الرياضية بالمديرية.