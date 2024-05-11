أستاذ تربوي يكشف الفرق بين المواد العلمية والأدبية في السؤال المقالي (فيديو)

أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي، وجود اختلاف بين المواد الأدبية والعلمية في السؤال المقالي، مشيرًا إلى أنّ المواد العلمية يضع فيها الطالب خطوات معينة للحل، مواصلا: "لو أن هناك خطوات في مادة الرياضيات محددة كي يصل الطالب للحل.

السؤال المقالي

وأضاف «حجازي»، خلال حواره مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أنه في السؤال المقالي، سيتم حساب الدرجة على الخطوات، لا الوصول للناتج النهائي، مشيرةً إلى أن كل خطوة سيحسب لها درجة حتى لو لم يتوصل الطالب إلى الحل النهائي.

وتابع أستاذ علم النفي التربوي، أن المشكلة تكمن في المواد الأدبية التي بها تابير وكتابات كثيرة، لافتةً إلى أنها في حاجة إلى مهارات خاصة من الطلاب، تتمثل في التلخيص، والقدرة على اكتشاف الأفكار الأساسية والمهمة التي توجد داخل النص ويلخها بشكل مناسب ومفهوم.

الخطوات في المواد العلمية ثابتة ومعروفة

وواصل: "الخطوات في المواد العلمية ثابتة ومعروفة، ولكن المادة الأدبية مواد تشمل نصوص، والإجابة في سؤال مقالي تتطلب مهارة مختلفة منها تحديد ما هي المعلومات الأساسية التي تحتاجها الإجابة، فهذا هذا النص يشمل عبارات أساسية وعبارات شارحة للأساسية، ويجب على الطالب الفصل بينها وإجابة العبارات الأساسية بأقل عدد من الكلمات".

نصائح مهمة لطلاب الثانوية قبل الامتحانات:

يجب على الطلاب المذاكرة جيدا في ضوء خطة محكمة للانتهاء من التحصيل الدراسي.

توفير جو هاديء للأبناء للمذاكرة بعيدا عن الخلافات الأسرية والمشاحنات.

يجب المذاكرة ليلًا، لأن السهر لساعات متأخرة يقلل من كفاءة الوظائف الإدراكية للمخ، بسبب الضغط الذي يتعرض له مع قلة النوم.

ينبغي على الطلاب ممارسة التمارين للتأمل والاسترخاء

اتباع نظام غذائي جيد قبيل الامتحانات لامداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة والتي تساعده على الشعور بالنشاط وتزيد من تركيز المخ وتقوي الذاكرة.

الحصول على فترات راحة منتظمة وقسط ١٥ دقيقة بعد كل مادة واخرى.

الابتعاد عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات المذاكرة وتخصيص وقت محدد لها كل يوم.

تناول المياه مما يساعد على تحسين الاداء والابتعاد عن الوجبات السريعة.

يجب تقسيم الوقت على مدار اليوم بين التحصيل الدراسي والترفيه لتجنب الشعور بالملل وإراحة المخ.

المحافظة على النوم مبكرًا والاستيقاظ للحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم.

يجب على الطلاب ممارسة الرياضة، والاستحمام الدافىء قبل النوم وتأدية الشعائر الدينية.