عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

السجن المؤبد لـ عامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31580 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3930 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ف ف"، 38 سنة، عامل، مقيم بهتيم، لأنه في يوم 21/11/2023 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "اندازول كاربوكساميد" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني.

وتعود أحداث الواقعة أنه حال مرور ملازم أول محمود النجار معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بدائرة القسم، أبصر المتهم ممسكا بيده لسلاح أبيض "كتر"، فضبطه وبتفتيشه عثر علي كيس بلاستيكي يحوي 25 كيسا داخل كلا منها مسحوق مخدر، كما عثر علي مبلغ مالي، وبمواجهته عزي قصده الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلته.

السجن 5 سنوات لمحاسب اختلس مبلغا ماليا من شركة يعمل بها فى شبرا الخيمة

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثالثة، محاسب بالسجن لمدة 5 سنوات لمحاسب، لاتهامه باختلاس مبلغ مالي من الشركة العربية المنتجات السيراميك، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالجناية رقم 22898 لسنة 2020 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3084 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ح ح"، 35 سنة، محاسب بالشركة العربية المنتجات السيراميك، ومقیم عزبة بلال - الشرابية محافظة القاهرة، وله عنوان آخر ترعة الشابورى عزبة جعفر بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، أنه في غضون شهر يوليو لعام 2020 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بصفته محاسب بالشركة العربية لمنتجات السيراميك إحدى شركات المساهمة المصرية، التي لا تساهم فيها الدولة بنصيب، اختلس أموالاً هي 395317.55 جنيه ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيه وخمسة وخمسون قرشاً، والمملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قام باستلامها من الشركة محل عمله بموجب شيكات بنكية لصرفها على مشروعات الشركة، إلا أنه اختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة مفتش مالى وإدارى بالشركة، بأنه تشكلت لجنة برئاسته بمعرفة النيابة العامة، وعضوية الشاهدين الثاني والثالث، لفحص الواقعة أسفر فحصها عن قيام المتهم بصفته محاسب بالشركة العربية لمنتجات السيراميك باستلام المبالغ المالية 395317.55 جنيه ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيه وخمسة وخمسون قرشاً، من الشركة محل علمه بموجب شيكات بنكية لصرفها على مشروعات الشركة إلا أنه اختلسها لنفسه.