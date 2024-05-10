المواد الدراسية لمسابقة معلم مساعد 2024 موزعة على محافظات الجمهورية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، عن توزيع المواد الدراسية المطلوبة في مسابقة معلم مساعد مادة عام 2024، وذلك على جميع محافظات الجمهورية.

وتشمل المواد الدراسية المطلوبة في المسابقة، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والتربية الدينية، والحاسب الآلي، والتاريخ، والجغرافيا، والمدنية، والتربية البدنية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف وتعيين كفاءات جديدة مؤهلة للعمل في مجال التعليم العام، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم وتحسين جودة مخرجاته.