صالح الحربي يكشف عن التحديات التي تواجه عارضي الأزياء الشباب



وصف عارض الأزياء الشاب صالح الحربي عالم الأزياء بأنه ساحة ساحرة تجذب أنظار الكثيرين، وبالأخص عارضي الأزياء الشباب، الذين يبدءون مشوارهم في عروض الأزياء باكتشافِ موهبتهم من خلال عائلتهم أو أصدقائهم، أو من خلال مشاركتهم في عروض مدرسية أو محلية، وبالرغم من ذلك هناك تحديات تواجههم.

وأكد صالح الحربي بأن عروض الأزياء لا يقتصر عمل عارض الأزياء على مجرد المشي على المنصة بل يتطلبُ مهارات جسدية ونفسية عالية فمن ناحية الشكل يجب أن يتمتع عارض الأزياء بلياقة بدنية عالية وقوامٍ متناسق مع الحرص على الحفاظ على صحته ونظامه الغذائي، ومن الناحية النفسية يجب أن يتمتع عارض الأزياء بثقة بالنفس وقدرة على التفاعل مع الجمهور بالإضافة إلى قدرته على التأقلم مع الضغوطات والعمل تحت المواعيد المُحددة.

وأشار عارض الأزياء صالح الحربي بأن هناك العديد من التحديات التي تواجه عارض الأزياء الشاب خلال مسيرته من بينها المنافسة الشديدة فهناك الملايين من الأشخاص حول العالمِ مما يصعب من حصول عارض الأزياء الشاب على الفرص المناسبة، بالإضافة إلى الضغوطات النفسية فيواجه عارض الأزياء ضغوطات نفسية كبيرة بسبب الانتقادات والتوقعات العالية من قبل وكالات الأزياء والمصممينَ والجمهور.