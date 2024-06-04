كتلة الحوار: مشاركة مصر في القمة الكورية الجنوبية الإفريقية يحقق مصالح الدولة

ثمنت وزارة التعاون الإفريقي بحكومة ظل كتلة الحوار مشاركة جمهورية مصر العربية بوفد رسمي برئاسة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بالقمة الكورية الجنوبية الإفريقية.

وتقدر كتلة الحوار كل المشاركات الإيجابية المصرية في مثل هذه القمم، خاصةََ تلك متعددة الأطراف مابين دول القارة الإفريقية والقوي الدولية الكبري السياسية والإقتصادية، ولاسيما الإعداد الجيد ومنهجية مشاركة مصر في مثل هذه القمم الكبري بالتوازي مع الصياغة المحكمة للأهداف المصرية من المشاركات الدولية بما يحقق صالح الدولة المصرية، وتناول ايجابي للتجربة المصرية الإقتصادية والتنموية في اطار تبادل الخبرات الدولية مابين مصر ودول القارة وقوي العالم الكبري"

تُعقد في عاصمة كوريا الجنوبية «سيول»، بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبرئاسة يون سوك يول، رئيس الجمهورية الكورية، وبتمثيل عدد من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.