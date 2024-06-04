رئيس هيئة الدواء يبدأ لقاءاته على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث

انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health Excon، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

حيث شهد، أمس، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المؤتمر والمقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة 3-6 يونيو الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض بالقاهرة.

ويعد المؤتمر هو أكبر الفعاليات السنوية في إفريقيا المعنية بمجال الصحة، حيث يجري فيه استعراض أهم الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي داخل القارة.

وقد شهد الافتتاح مشاركة الدكتور، علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور، خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ونخبة من صفوة خبراء الصحة والدواء في مصر، والصعيدين الإفريقي والعالمي.

حيث يبدأ اليوم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لقاءاته مع ممثلين الشركات الدولية والوفود الأجنبية المشاركة في المعرض، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك، وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل، وتبادل الخبرات.

يذكر أن رئيس الهيئة كان قد أعرب، خلال كلمته الافتتاحية، عن خالص الامتنان لفخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس الوزراء على دعمهم الكامل والدائم لملف الدواء، كما استعرض مجهودات الدولة فيما يخص توطين وتعميق الصناعة الدوائية، وكيف أنها تمر بعدة مراحل؛ حيث تبدأ بالتخطيط الجيد، وتحليل البيانات، ومن ثم التنسيق مع قطاع الصناعة، مع تقديم الدعم الفني والإجرائي، وذلك من أجل توطين المستحضر الدوائي.

كما استعرض، أبرز محققات ملف توطين وتعميق الصناعة الدوائية، حيث أنها تسير في اتجاهين؛ توسع نوعي لتغطية كافة المجموعات العلاجية، وتوسع كمي من خلال زيادة معدلات الإنتاج، مشيراً إلى القدرات الصناعية المصرية الهائلة في مجال الدواء، مع تبيان معدلات نموها المتزايدة خلال السنوات الأخيرة.

وأشاد رئيس الهيئة، بقدرة القطاع الدوائي المصري، من خلال استعراض بعض الدراسات والتحليلات الاقتصادية، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء إقليميا للدول الإفريقية الشقيقة، وذلك من خلال جهود الهيئة المستمرة إقليميا وعالميا لتحقيق مواءمة الإجراءات التنظيمية للدواء والتي ستسهم في تقليل الجهد، والوقت، والتكلفة لإيصال دواء آمن وفعال للمريض.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بالصحة والدواء، انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية الدواء المصري في الأسواق الدولية.

