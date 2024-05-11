تعرف على فوائد شاي الماتشا للجسم

يعد شاي الماتشا هو أحد أنواع الشاي الأخضر، والذي يوجد في اليابان، بل تواجد خلال السنوات الاخيرة في معظم الدول العربية.



يحتوي شاي الماتشا على مادة الكلوروفيل والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، بفضل هذه العناصر يعتبر مشروباً هاماً لحماية الجسم من أمراض عديدة

يتم تحضير الماتشا من مسحوق الشاي الأخضر، وتتم إضافة المسحوق إلى الماء الساخن لصنع كوب لذيذ من شاي الماتشا

يسهم هذا النوع من الشاي على إرخاء الجسم وزيادة التركيز واليقظة والانتباه، كما يحسّن من القدرات العقلية.

فوائد شاي الماتشا

كما يساهم مشروب شاي الماتشا في تقليل نسبة الكوليسترول الضارّ والدهون الثلاثية بالجسم، ويحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يلعب دوراً كبيراً في فقدان الوزن، حيث يُسرّع من عملية التمثيل الغذائي

يساهم شاي الماتشا في حماية الكبد، ويعزّز صحّة الفم والأسنان، ويقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري، ويخفّض ضغط الدم المرتفع وغير ذلك الكثير من الفوائد.

كما يعمل على تحفيز البكتيريا النافعة حيث يوصى باستهلاك بروبيوتيك طبيعي لتحسين أداء البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويمكن للماتشا أن يقوم بهذا الدور عن طريق تكسير البوليفينول المتوفر بكثرة في شاي الماتشا وتحويله إلى بروبيوتيك طبيعي.

يستطيع شاي الماتشا بما فيه من مواد وعناصر أن يقي من عدد من أنواع السرطان مثل سرطان البروستات، والثدي، كذلك يقي من سرطان القولون والمستقيم

لا يعتبر هدف شرب الماتشا في الصباح الانتباه والاستيقاظ فقط، كما في أنواع الشاي الأخرى، لكنه يعتبر بمثابة وسيلة طبيعية لتحريك الأمعاء بصورة أفضل على مدار اليوم.

تحفيز عملية التمثيل الغذائي: يعتبر الكافيين الموجود في الماتشا كافيين من نوع خاص، ويمتلك خصائص مغايرة عن الكافيين الموجود في القهوة، يطلق على هذا الكافيين إسم الثيوفيلين، حيث يعمل على تسريع عملية الأيض وتوفير الطاقة المستهلكة في نفس الوقت.