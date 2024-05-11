أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من صراعات تؤثر على اقتصادات الدول وعلى سعر المعدن الأصفر عالميًا.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم السبت:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3588 جنيهًا للبيع، مقابل 3565 جنيهًا للشراء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو3140 جنيهًا للبيع، مقابل 3120 جنيهًا للشراء

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2691 جنيهًا للبيع، مقابل 2674 جنيهًا للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو25120 جنيهًا للبيع، مقابل 24960 جنيهًا للشراء

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2369 دولارًا للبيع في المقابل 2368 دولارًا للشراء.