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السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من صراعات تؤثر على اقتصادات الدول وعلى سعر المعدن الأصفر عالميًا.

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ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

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استقبال 511035 طن من الذهب الأصفر بالمواقع التخزينية في الشرقية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم السبت:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3588 جنيهًا للبيع، مقابل 3565 جنيهًا للشراء
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو3140 جنيهًا للبيع، مقابل 3120 جنيهًا للشراء
وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2691 جنيهًا للبيع، مقابل 2674 جنيهًا للشراء
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو25120 جنيهًا للبيع، مقابل 24960 جنيهًا للشراء
وسجلت سعر أوقية  الذهب نحو 2369 دولارًا للبيع في المقابل 2368 دولارًا للشراء.

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