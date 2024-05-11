خبير استراتيجي أمريكي: دعم الولايات المتحدة لإسرائيل لن يتغير (فيديو)

قال كالفين دارك الخبير الاستراتيجي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها مع إسرائيل ملتزمة بدعم إسرائيل 100%، معقبا: "أنا لا أقول بأنني أؤيد ذلك، ولكنني أقول إن سياستنا هي دعم إسرائيل 100%.

وأضاف دارك، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الموقف لا يختلف سواء أن كان الرئيس الأمريكي ديموقراطيًا أو جمهوريًا وحتى يتم تغيير هذه السياسة فإن ما سوف يحكم العلاقة بين إسرائيل و الولايات المتحدة هو الدعم المطلق.

بايدن أقوى رئيس داعم لإسرائيل منذ تأسيس الولايات المتحدة

وأوضح الخبير الاستراتيجي الأمريكين أن بايدن أقوى داعم لإسرائيل فيما يخص الرؤساء منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي أخيرًا أوقف شحنة الأسلحة إلى إسرائيل ولابد أن نحييه على ذلك، وأنا واحد من الأمريكيين الذين كنت أدعو الرئيس بايدن لوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وهو لأول مرة منذ 7 أكتوبر، نفذ ما تحدث به، موضحًا أنها خطوة بسيطة جدًا، ولكنها خطوة حقيقية في الاتجاه الصحيح.

وأكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز، أن عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية أدت إلى إغلاق المعابر الرئيسية ولم تصل أي مساعدات لغزة منذ 5 أيام، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضاف ساندرز أنه لا يمكن الولايات المتحدة الاستمرار في التواطؤ بالكارثة الإنسانية بقطاع غزة.

حماس: الاحتلال يتهرَّب من الاتفاق والهجوم على رفح لن يكون نزهة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول لاتفاق يحقّق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الشامل لقوات العدو من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين بكل حرية، والوصول لتبادل أسرى عبر صفقة جادة وحقيقية تنهي معاناة جميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ولأجل ذلك وافقت الحركة على مقترح الوسطاء الأخير.



واضافت في بيان قبل قليل: أنَّ رفض (إسرائيل) مقترح الوسطاء، من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربَّع الأول.

واكدت حماس، أنَّ هجوم جيش العدو على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، يؤكّد أنَّ الاحتلال يتهرَّب من التوصّل لاتفاق.

واوضحت حركة حماس: نتنياهو وحكومته المتطرّفة يستخدمان المفاوضات غطاءً للهجوم على رفح واحتلال المعبر، ومواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا، ويتحمَّلان كامل المسؤولية عن عرقلة التوصّل لاتفاق.

وتابعت: في ضوء سلوك نتنياهو ورفضه ورقة الوسطاء، والهجوم على رفح واحتلال المعبر، فإنَّ قيادة الحركة ستجري مشاورات مع الإخوة قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية.

وقالت حماس: إنتا إذ نُحيي أبطال كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة في التصدي لجيش العدو وتوغلاته في كل محاور قطاعنا الصامد، وعملياتهم البطولية التي أوقعت عدداً من جنود العدو بين قتيل وجريح في رفح هذا اليوم، فإننا نؤكد أن الهجوم على رفح لن يكون نزهة، وأن غزة ستكون دوماً مقبرة للغزاة المحتلين.