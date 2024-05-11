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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوري الفرنسي يعلق على رحيل مبابي عن باريس: "يا لها من رحلة"

مبابي
مبابي

علق حساب الدوري الفرنسي بإحدى منصات التواصل الاجتماعي على قرار رحيل اللاعب كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، بعدما أعلن عبر فيديو له عن رحيله عن البي اس جي.

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وكان مبابي قد انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من موناكو، لينجح في حصد العديد من الألقاب المحلية مع النادي العاصمي.
وقام الحساب الرسمي لبطولة الدوري الفرنسي عبر منصة "إكس"، بنشر صورة للاعب لمبابي، حيث كتب عليها: "يا لها من رحلة، كيليان مبابي".


الجدير بالذكر أن مبابي شارك مع باريس سان جيرمان في 306 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجل 255 هدفًا وصنع 108.
وتوج مبابي مع باريس سان  جيرمان بالدوري الفرنسي 6 مرات، وكأس فرنسا 3 مرات، والسوبر الفرنسي 3 مرات، إلى جانب كأس الرابطة الفرنسية مرتين.
 

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