أمين صندوق الزمالك..نتمنى تحقيق نتيجه ايجابيه أمام نهضة بركان

قال الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه يتوقع مستوى جيد جداً من الأبيض و نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأوضح أمين صندوق نادي الزمالك أنه يتمنى تحقيق الفريق لنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب كي تكون مهمة الأبيض أسهل في لقاء العودة المقرر له يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وقال المندوه :" في المباراة السابقة أمام دريمز حققنا نتيجة جيدة بالفوز بثلاثية دون رد، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان ".

وتابع قائلاً:" الزمالك يعاني من غيابات مؤثرة أمثال محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري ولكن لاعبو الزمالك قادرون على تعويض الغيابات في صفوف الفريق خلال لقاء الذهاب".

وأشاد أمين صندوق الزمالك باستقبال مسؤولي نادي نهضة بركان لبعثة الأبيض فور وصولها إلى المغرب، موضحاً أن الزمالك سيجهز استقبالاً يليق ببعثة نهضة بركان خلال لقاء العودة في القاهرة .

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا