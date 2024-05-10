فاركو يهزم الجونة بثنائية في الدوري المصري

فاز فريق فاركو على مضيفه الجونة بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الجونة عن طريق مازن ياسر في الدقيقة 40، قبل أن يدرك شكري نجيب التعادل لفاركو بعد ذلك بأربع دقائق.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل محمد فخري الهدف الثاني لفاركو.

ورفع فاركو رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل مودرن فيوتشر مع ضيفه البنك الأهلي 1/1.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق كريم بامبو في الدقيقة الثالثة، وبعده بأربع دقائق سجل جوزيف نجويم هدف التعادل لمودرن فيوتشر.

ورفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

