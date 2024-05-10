ضمك يتعادل سلبيا أمام أبها بدوري روشن

في غياب طارق حامد

تعادل فريق ضمك المحترف في صفوفه النجم المصري طارق حامد، أمام أبها بدون اهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.



ويغيب النجم المصري طارق حامد بسبب إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية وسيغيب على إثرها مدة 4 أسابيع.

موقف الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل نادي ضمك المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي فريق أبها في الترتيب السادس عشر برصيد 29 نقطة.