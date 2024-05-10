تشكيل اتحاد جدة ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي الاتحاد، تشكيل فريقه لمواجهة اليوم أمام الاتفاق، التي تجمع بينهما في بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد أمام الاتفاق في الدوري السعودي

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: سعد أل موسى – تركي الجعدي - حسن كادش - فواز الصقور.

خط الوسط: كانتي – فيصل الغامدي - صالح العمري.

خط الهجوم: رومارينهو - مروان الصحفي – أحمد الغامدي.

وشهد التشكيل عدم تواجد اللاعب المصري الدولي أحمد حجازي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة أبها في الدوري السعودي.

ويلتقي الاتحاد يلاقي الاتفاق على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري السعودي.