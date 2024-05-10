13 ألف جنيه.. سبب طعن صاحب سنترال على يد ربة منزل وعاطل في الوراق

تواصل نيابة الجيزة التحقيقات ، في واقعة طعن ربة منزل وعاطل لصاحب سنترال بالوراق، لمطالبته لها بمبلغ ١٣ ألف جنيه أخذتها منه على سبيل السلف.

١٣ ألف جنيه..سبب طعن صاحب سنترال علي يد ربة منزل وعاطل في الوراق

وكشفت التحقيقات أن السيدة استلفت من المجني عليه مبلغ ١٣ ألف جنيه، ثم ماطلته في سداد المبلغ ما دفعه للذهاب لها أمام منزلها وطالبها بسداد المبلغ، فقالت له: "فضحتني وسط المنطقة عشان ١٣ ألف جنيه".

وأفادت التحقيقات أنه حدثت مشادة كلامية بين السيدة وصاحب السنترال، فاستعانت بنجل شقيق زوجها وتعديا عليه بالأسلحة البيضاء وسط الشارع، حيث سدد له طعنة في الرقبة اصابته بجرح واخرى في البطن وفرا هاربين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى باستقبال "أحمد ر" صاحب سنترال مصاب بطعنات وجرح بالرقبة وادعاء تعد آخر مقيم بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، ويجري ضباط الإدارة العامة بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة بعد رصد مقطع فيديو سجل لحظة هروبهما من مسرح الجريمة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جرعة زائدة تنهي حياة شاب في منشأة القناطربالجيزة

كما لقي شاب مصرعه اثر، تعاطي لجرعة مواد مخدرة في مصرعه بمنشأة القناطربمحافظة الجيزة ، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة ،بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أسفر عن وفاته.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، وتبين عدم وجودشبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

انتداب المعمل الجنائي لمعرفه اسباب حريق في محل تجاري بأكتوبر

وفي واقعة اخري ، أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع في أحد المحلات التجارية بالحي الثاني في مدينة 6 أكتوبر، صباح اليوم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت التحريات أن الحادث نتج عن حدوث ماس كهربائي، بسبب انفجار أحد كابلات كهرباء، وسماع دوي أصوات فرقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وبصحبتهم سيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق هائل، داخل محل تجاري بأكتوبر، وصدور أصوات فرقعة.