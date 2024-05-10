أهالي تجمع بير المسكوب ينجحون في طرد المستعمرين

نجح أهالي تجمع بير المسكوب البدوي، قرب الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، فجر اليوم الجمعة، في طرد المستعمرين من التجمع.

وكان المستعمرون قد استولوا على التجمع يوم الثلاثاء الماضي، وأجبروا قاطنيه على مغادرته، بعد اقتحامه والاستيلاء على الخيام والمحاصيل الزراعية.

وسكان التجمع البالغ عددهم سبع عائلات هم بدو من الرحل، كانوا قد غادروا قبل فترة إلى منطقة غرب القدس، وعندما عادوا الى خيامهم تفاجأوا بوجود المستعمرين فيها ومنعوهم من الدخول إليها.

وتحيط بالخان الأحمر مستعمرتا "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم"، وتسعى إسرائيل لتوسيعهما وتنفيذ المشروع الاستيطاني E1، الذي يقضي على خيار قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، كما سيبتلع أجزاء واسعة من مناطق "ج" الممتدة على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.

"الأونروا" تغلق مقرها بالقدس بعد تعرضه لاعتداءات من المستعمرين

قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إغلاق مقرها الكائن في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عقب تعرضه لعدة اعتداءات من المستعمرين، كان آخرها إشعال النار في محيطه مساء أمس.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إنه "تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة".

وكان عدد من المستعمرين قد أضرموا النيران عمدا في محيط مقر الوكالة مساء أمس، وقد تمكنت طواقم "الأونروا" المتواجدة في المقر من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المباني، فيما لم تقم قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان من منع المستعمرين من إشعال النيران.

وقالت الوكالة، في بيان لها، إن الحريق تسبب بأضرار واسعة في المناطق الخارجية، مشيرة إلى أن المقر يضم محطة للوقود وعددا من المركبات التابعة للوكالة.

حياة موظفي الأمم المتحدة كانت "في خطر جدي"

وأضافت أن المدير بمساعدة موظفين آخرين اضطروا إلى إخماد الحريق بأنفسهم.

وتابعت أن مجموعات مسلحة من المستعمرين شوهدت خارج مقر الوكالة، وكانت تهتف بـ"حرق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن حياة موظفي الأمم المتحدة كانت "في خطر جدي".

وأردفت: "نظرا لهذا الحادث الفظيع الثاني في أقل من أسبوع، قررنا إغلاق المقر حتى يتم استعادة الأمن بشكل مناسب"، مبينة أنه خلال الأسبوع الماضي رشق مستعمرون الحجارة على موظفي الأمم المتحدة ومباني المقر، وخلال الأشهر الماضية، تعرض موظفو الأمم المتحدة بانتظام للترهيب، وتعرض المقر للتخريب بشكل خطير، فيما هدد مستعمرون، عدة مرات، الموظفين بالسلاح.

وأكدت "الأونروا"، أن من مسؤولية إسرائيل، كقوة احتلال، أن تضمن حماية الموظفين والمرافق التابعة للأمم المتحدة في جميع الأوقات، وفقا للقانون الدولي.

يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر "الأونروا" بالقدس في أقل من أسبوع، حيث هاجم عدد من المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال- أول أمس الأربعاء- المقر وحاولوا اقتحامه، وقد وصفت "الأونروا" ما جرى بأنه "ترهيب وتخريب".



