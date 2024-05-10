جهود مصرية جبارة من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني (شاهد)

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن مصر بذلت مجهودًا مضنيًا، والمفاوض المصري تعامل مع أطراف الصراع بشكل ذكي، لأن كل طرف متشبث بمواقفه السياسية ويريد تحقيق إنجازات سياسية حتى ولو على حساب دمار الأبرياء، والقاهرة تبذل مجهودًا جبارًا على كل المستويات من أجل إنهاء الصراع في غزة، الذي يمكن أن يتمدد ويتحول لصراع إقليمي كبير.

هناك أطراف لا تريد السلام أو استقرار المنطقة:

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الواضح أن هناك أطرافًا لا تريد السلام، أو استقرار المنطقة، وفي المقدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقف عقبة أمام أي عملية سلام، لأنه دائمًا وأبدًا يضع تفاصيل كثيرة عند الاقتراب من الوصول إلى اتفاق.

وأشار إلى أن "نتنياهو" مأزوم ولديه أزمات كثيرة داخلية، ويبحث عن إطالة أمد الحرب لتستمر حكومته أطول فترة ممكنة، على أمل أن يحقق بعض النجاحات أو الانتصارات في غزة مثل رفع العلم وهي مسائل رمزية أكثر منها إنجازًا في الواقع.

التدمير الكلي للقطاع من الواضح للغاية أن الهدف منه تحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن:

ولفت إلى أن التدمير الكلي للقطاع من الواضح للغاية أن الهدف منه تحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن، لتهجير السكان من الشمال للوسط إلى الجنوب، ومصر وقفت أمام مشروع التهجير حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، والرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطوط حمراء منذ البداية أمام هذا الأمر.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحًا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".