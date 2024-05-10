الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار بشكل خفيف على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

ومن المتوقع أيضا طبقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد .

حركة الملاحة البحرية

اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من(٣:٢ متر )

درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية :-



القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٤ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية

جنوب سيناء ٣٧ درجة مئوية

شمال الصعيد ٣٩ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٤٠ درجة مئوية