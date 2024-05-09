الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ قيم الحرارة بدأت ترتفع أمس وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، وسيشهد اليوم ذروة ارتفاع قيم الحرارة، لكنها ارتفاعات مؤقتة في أغلب المحافظات.

نتأثر بمنخفض جوي موجود في غرب البلاد

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «نتأثر بمنخفض جوي موجود في غرب البلاد مصحوبا بكتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في قيم الحرارة نهارا».

يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في طبقات الجو العليا، يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ومزيد من الارتفاع في قيم الحرارة».

وأوضحت، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم خلال فترة النهار ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بـ6 درجات، ومن المتوقع أن تصل إلى 36 درجة مئوية بالظل، والطقس سيكون شديد الحرارة نهارا في أغلب محافظات الجمهورية؛ القاهرة الكبرى، الوجه البحري، المحافظات الجنوبية، وجنوب سيناء، والطقس حار في المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 27

العاصمة الإدارية 36 26

6 اكتوبر 36 26

بنهــــا 35 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 35 25

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 25

دمياط 32 22

بورسعيد 34 23

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 22

العريش 33 23

رفح 32 21

رأس سدر 28 19

نخل 34 19

كاترين 26 14

الطور 32 22

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 36 23

رأس غارب 30 20

الغردقة 32 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 23

حلايب 29 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 35 22

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 25

سوهاج 37 24

قنا 36 25

الأقصر 37 26

أسوان 38 25

الوادى الجديد 36 25

أبوسمبل 35 23