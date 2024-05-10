الذهب يتجه نحو أفضل أداء أسبوعي في شهر

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-5-2024، متجهة نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل، بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0212 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2350.87 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق. وزادت الأسعار بنحو 2.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2356.90 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "استعاد الذهب سحره هذا الأسبوع بفضل بعض البيانات الأميركية الكلية الضعيفة. وكانت أرقام طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى أسوأ من المتوقع، والتي تأتي في أعقاب أرقام الوظائف غير الزراعية الأضعف يوم الجمعة الماضي".ويرجح المتعاملون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وأوضح ووترر أن تقارير التضخم لديها القدرة على تغيير الوضع "فيما يتعلق بالجدول الزمني المتوقع لخفض أسعار الفائدة"، وإذا تبين أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، فقد يستفيد الذهب.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، ذكرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، الخميس، أن هناك قدرا كبيرا من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة.

على صعيد آخر، قال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت متأخر من مساء الخميس، إن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة والرامية لوقف الأعمال القتالية في غزة انتهت، وإن إسرائيل ستمضي قدما في عملية رفح.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.38 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل أيضا.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 983.78 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 971.50 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.