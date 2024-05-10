طالع أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024، استقرارًا بمختلف الأعيرة، وذلك قبل بداية تعاملات الصاغة اليوم حيث سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3075 جنيهًا وذلك بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 10-5-2024

وكانت أسعار الذهب انخفضت بشكل طفيف نهاية تعاملات أمس، وسط حالة من التذبذب بالأسواق العالمية.

ووفق لأخر تحديث لموقع شعبة الذهب والمجوهرات نرصد سعر الذهب صباح اليوم..

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3514 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3075 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2635 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2055 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 24600 جنيه.

وجاءت سعر الأوقية 2317 دولار.

يشار إلى أن أسعار الذهب لا زالت في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، متأثرة بالصراعات العالمية والإقليمية بجانب ارتفاع سعر الدولار.

وتترقب أسواق الذهب المحلية قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردت الذهب المصاحب للمصريين العائدين من الخارج، والمقرر انتهاء العمل بها اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024.