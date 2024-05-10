نجوم الزمالك: الأبيض قادر على حصد الكونفدرالية

قال مجدي طلبة نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لديه القدرة على تخطي عقبة نهضة بركان المغربي في لقاء الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أضاف مجدي طلبة نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن فريق الزمالك قادر على تخطي نهضة بركان المغربي في لقاء الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في القاهرة".



وواصل:"حظوظ فريق الزمالك قوية في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي ".

عبد العال: مشاركة محمد شحاتة وزياد كمال أمام نهضة بركان

طالب رضا عبدالعال نجمي الأهلي والزمالك السابق أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بضرورة مشاركة الثنائي محمد شحاتة وزياد كمال منذ البداية في مباراة نهضة بركان المغربي.

أضاف رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة تن مع الإعلامي إسلام صادق :"أتمنى مشاركة محمد شحاتة وزياد كمال أمام نهضة بركان لأنهما يمثلان قوة فنية لفريق الزمالك في المباريات ولا من الاعتماد عليهما من جانب البرتغالي جوزيه جوميز ".

وأضافةعبد العال: "أؤيد قرار إدارة الزمالك بالاعتراض على حكام الفيديو بالكونفدرالية".