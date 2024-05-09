حضري بسبوسة بالشوكولاتة وجوز الهند وتمتعي بجسم صحي

البسبوسة بالشوكولاتة وجوز الهند من الحلويات اللذيذة، والتي تتميز بمذاقها الشهي وفوائدها العديدة؛ لاحتوائها على جوز الهند الصحي للجسم والبشرة والشعر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة وجوز الهند

المقادير

- مكونات الشربات :

سكر : كوب وربع

الماء : كوب

عصير الليمون : 1 حبة

الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (سائلة)

- السميد : 2 كوب

- سمن : ثلاث أرباع الكوب (مذوب)

- لبن زبادي : علبة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

لتحضير الشربات: في قدر ضعي كوب وربع من السكر، وكوب من الماء، وارفعي القدر على نار متوسطة حتى الغليان لمدة لا تزيد عن 5 دقائق من ذوبان السكر.

أضيفي على المكونات عصير نصف حبة ليمون، ونصف ملعقة صغيرة فانيليا.

اتركي الشربات حتى يبرد تماماً.

لتحضير البسبوسة: في وعاء زجاجي عميق، اخلطي السميد بالسمن والبيكنج باودر والزبادي جيداً.

أضيفي الكاكاو، وجوز الهند المبشور لخليط السميد.

افردي البسبوسة في صينية مخصصة للفرن، وقومي بتسوية أطرافها واتركيها ترتاح لمدة 5 دقائق.

سخني الفرن على درجة حرارة 170 مئوية، وأدخلي البسبوسة للفرن حتى يحمر وجهها.

أخرجي البسبوسة من الفرن، وهي ساخنة وزعي عليها القطر البارد.

قطعي البسبوسة بعد أن تبرد قليلاً، وزيني بجوز الهند المبشور قبل التقديم.





فوائد تناول جوز الهند

مصدرًا للفيتامينات والمعادن

إذ يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم.

هذه المغذيات تعود بالنفع على صحة الإنسان بشكل عام.





التقليل من خطر الإصابة بالحصى في الجهاز البولي

جوز الهند تأثيراً قد يساهم في التقليل من حصوات الكلى والإحليل؛ وهي القناة التي تربط المثانة بخارج الجسم.





حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك (Lauric acid)، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.

وبشكل عام، خلص إلى أن زيت جوز الهند له تأثير محايد على مستويات الكوليسترول ، ولكن ما زال هناك حاجة إلى البحث.





تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.





تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي.





هذا الأمر يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

كما أن جوز الهند يعد مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات، مما يساعد في علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية والديدان الشريطية.