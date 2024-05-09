" الشباب والرياضة": انطلاق أولي المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية والثانوية بأســوان والشرقية

برعاية رئيس مجلس الوزراء

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية ، أولي فعاليات المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية الثانوية بمحافظتي أسوان والشرقية ، للعام الـحادي عشر علي التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية« حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية ، علي مدار اليوم الخميس وغدًا الجمعة .

جاء ذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل"، وشارك في المراجعات النهائية بمحافظة أسوان 550 طالبًا وطالبة داخل ثلاث مدارس " مدرسة الثانوية بنات والإعدادية المحلقة (التجريبية) ، مدرسة نصر النوبة الفنية بنات

كما شارك في المراجعات النهائية بمحافظة الشرقية 3500 طالبًا وطالبة داخل ( نادي بلبيس الرياضي ، ومدرسة الثانوية العسكرية للبنين بالحسينية .



من جانبه ، أشاد الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة، بإقبال الطلاب وحرصهم على المشاركة بالقوافل ، والإستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية ، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمن «صبحي » بالنهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة ،لتعزيز إستدامة مشروع القوافل التعليمية بالتواصل المستمر مع الأستاذ سيد مصطفي ، مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف العام علي المشروع القومي ، حيث تستهدف هذا العام الوصول لــ300 الف طالبًا وطالبة ، وأن الوزارة تهيئ كافة سبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة ، مشيرًا إلي أن مشروع القوافل التعليمية يعدّ من أحد المشروعات التي حققت نجاحاً ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات .

كما وجه سيادته ، جميع القائمين علي التنفيذ، إستمرار تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .

وتستكمل الوزارة مراجعات القوافل التعليمية في 4 محافظات المستهدفه علي النحو التالي :

- محافظة الفيوم: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 16 و17 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة أسيوط: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 16 و17 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة مطروح: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 23 و24 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة الدقهلية: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 30 و31 مايو.



