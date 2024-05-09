قوات الدفاع الشعبي تنظم للشباب الندوات ولقاءات التوعية والزيارات الميدانية للمشروعات التنموية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري على مدار شهر إبريل بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات شملت عقد ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط تم خلالها إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورئيس جامعة أسيوط.





كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بحضور محافظ القاهرة وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومجموعات من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية .



أهمية الوعى بالمخاطر والتحديات التي تواجه الأمة المصرية



وألقى اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوتين كلمة أكد خلالها على أهمية الوعي بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمة المصرية والجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها الوطنية لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم .



الدفاع الشعبي والعسكري تنظم للشباب الندوات ولقاءات التوعية والزيارات الميدانية للمشروعات التنموية

الدفاع الشعبي والعسكري تنظم للشباب الندوات ولقاءات التوعية والزيارات الميدانية للمشروعات التنموية

الدفاع الشعبي والعسكري تنظم للشباب الندوات ولقاءات التوعية والزيارات الميدانية للمشروعات التنموية

الدفاع الشعبي والعسكري تنظم للشباب الندوات ولقاءات التوعية والزيارات الميدانية للمشروعات التنموية

الدفاع الشعبي والعسكري تنظم للشباب الندوات ولقاءات التوعية والزيارات الميدانية للمشروعات التنموية



وفى إطار التوعية بالطفرة الهائلة التي تحققت على مدار السنوات الماضية من إنجازات على صعيد التنمية المستدامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة في كل ربوع مصر وما وصلت إليه القوات المسلحة من كفاءة واستعداد قتالي عالي نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارات ميدانية للعاملين بمختلف جهات الدولة وطلبة المدارس والجامعات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية بإجمالي (56) زيارة.

جاء ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لتنمية الوعى الثقافي والوطني لدى أبناء المجتمع المصري.