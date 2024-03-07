جامعة دمنهور تنظم الندوة التثقيفية ال62 لقوات الدفاع الشعبي

عقدت اليوم الخميس، بمجمع دمنهور الثقافي الندوة التثقيفية ال62، التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري في رحاب جامعة دمنهور، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس- رئيس الجامعة، واللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، وكامل غطاس- السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، ومحمد كجك رئيس مجلس مدينة دمنهور، والعقيد أيمن شبل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة، ووكلاء الوزارات و ممثلي الأزهر والكنيسة، ونواب رئيس الجامعة و عمداء ووكلاء وأمناء الكليات و من أساتذة وطلاب الجامعة وطلاب ذوي الهمم "قادرون باختلاف" ، وعدد من أسر الشهداء، بتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأسرة طلاب "من أجل مصر" بالجامعة .

تأتي الندوة تزامناً مع الاحتفال "بيوم الشهيد" الذي يخلد ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في مارس عام ١٩٦٩، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الإستنزاف.

وافتتحت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن ثم التلاوة المباركة لآيات من القرآن الكريم .

وفى كلمته قدم الدكتور إلهامي ترابيس، التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبه بالخير واليمن والبركات ، معرباً عن خالص شكره وتقديره للتعاون الصادق والدائم مؤكدا على حرص الجامعة على القيام بمسئوليتها الوطنية من خلال دورها التنويري والتثقيفي لأبنائها الطلاب.

وتضمنت فعاليات الندوة محاضرة بعنوان: "رمضان شهر الانتصارات " لفضيلة الشيخ يسرى عزام - محاضر وزميل بأكاديمية ناصر العسكرية، والذي أكد على فضل الشهداء الأبرار وعطاء الله سبحانه وتعالى، وقوله : (فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)، وكذا فضل شهر رمضان المبارك وكيفية استغلال الشهر الكريم فى العبادات والطاعات والدعاء .

كما تضمنت الندوة فقرات لأغاني وطنية للصوت الذهبي لإبنة محافظة البحيرة هند أنور ، وزياد عبد السلام الحاصل على المركز الأول في مهرجان ابداع وحدوته مصرية، وأحمد ناصر ابن جامعة دمنهور، وكذا عرض مسرحية بعنوان: ( الحصان الأبيض) بطولة فريق المسرح بالجامعة ، كما قدم كورال الجامعة مجموعة مختارة من الأغاني الوطنية، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان: ( الشهداء) .

وأشاد اللواء وليد الحماقي بالجهود المبذولة من قبل جامعة دمنهور لتنفيذ الإستراتيجية التي تنتهجها القيادة السياسية لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أطياف المجتمع المصري، مرحبا سيادته بجميع الحضور الكريم، معرباً عن سعادته بالتواجد بين جدران هذا الصرح العلمى الكبير بيت العلم والمعرفة وفخره واعتزازه بأبنائه طلاب الجامعة ، ومشاركتهم الحلم نحو بناء الجمهورية

ووجه اللواء وليد الحماقي، تحية اعزاز وتقدير لشهداء مصر اللذين ضربوا اروع الأمثله في العطاء بتقديمهم أرواحهم الطاهرة فداءا للوطن وترابه المقدس ، فمصر لا يمكن ان تنضب من الأبطال موجها التحية لأسرهم وذويهم

كما تم تكريم أسر الشهداء، والطلاب من ذوي الهمم، وتم تبادل الدروع التذكارية بين الجامعة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإهداء درع مجسم لقوات الدفاع الشعبي والعسكري.