جامعة العريش في ضيافة قيادة قوات الدفاع الشعبى

نظّمت جامعةُ العريشِ زيارةً ميدانيَّة لطُلَّابِ وطالباتِ الجَامعَةِ إلى مَقَرَ قيادةِ قوات الصَّاعقة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السِّياسيَّة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة بتنمية روح الولاء، وغرس الشُّعورِ بالإنتماء لدى طلاب الجامعات المِصريَّةِ.



برعاية كريمة من معالي الوزير الأُستَاذ الدُّكتُور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وبإشراف وتنسيق قيادة قوات الدِّفاع الشَّعبيّ والعسكريّ ممثَّلة في إدارة التَّربية العَسكريَّة بجامعةِ العريش نظمت الجامعة زيارة إلي مقَرّ قيادة قوات الصَّاعِقة لأربعينَ طالبًا وطالبةً من بينهم ثلاثة طلاب من ذوي الهممِ.



وقد شارك في الإشرافِ على الزِّيارة سيادة العقيد عمرو سليمان مدير التربية العسكريه بالجامعة و الأُستَاذ الدُّكتُور محمود التربانيّ، عميد كلية التربية الرياضيَّة، والمهندس محمد أَبو حطَب، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعةِ.

ومن الجدير بالذِّكرِ أَنَّه فد بدأت فعاليَّات الزِّيارة بكلمةِ السيد قائد قوات الصَّاعقَةِ، كما شاهد الوفد فيلمًا تسجيليًّا تناولَ نشأةَ وتطوُّر قوات الصَّاعِقَةِ، واستعْرَضَ تضحيَّات أبطالِ الصَّاعِقَةِ على مرّ التّاريخ.

ثم قام السيد قائد القوات باصطحاب الطلبة والطالبات بالمرور على بعض الانشطة التدريبية الخاصة برجال الصاعقة الأبطال والتى تعكس قوة وصلابة المقاتلين كما شاهدوا عروضا قتالية ومهارات ميدانية ورماية بالذخيرة الحية ابدى الطلبة اعجابهم الشديد وفخرهم بقواتهم المسلحة الباسلة وثقتهم فى قدرتها على حماية مصرنا وشعبها العظيم



وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصُّور التَّذكاريَّةِ، وتبادُل الدُّروعِ، وتوزيع الهدايا التَّذكاريَّة على المشاركينَ، كما أعرب الوفد المرافق عن شُكرهِ وتقديرة للقواتِ المسلَّحة على الجُهْد المبذولِ في نشر الوعي الفكريّ والثقافيّ بتاريخنا العسكريّ بين شباب الجامعاتِ خاصَّةً، وشباب مصرَ عامةً، كما أعرَبَ عن فخرهِ واعتزازهِ بالدَّور الذي يقومُ بهِ رجالُ قوَّاتِ الصَّاعِقَةِ وما يبذلونَهُ من تضحيَّات لتنفيذ كافة المهام الصَّعبةِ.

وأشار الأُستَاذ الدُّكتُور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة إلى أنَّ هذه الزيارة تهدفُ إلى تعزيز روح الوطنيَّةِ، والانتماء لدى طلَّاب الجامعةِ وطالباتِها، وتعريفِهِم بدورِ قوَّاتِ الصَّاعِقَةِ المصريَّة في حمايةِ الوطنِ، وصيانَةِ أراضيهِ، وقد أحدثتْ هذه الكلماتُ الوطنيَّةُ الصَّادقةُ أصداءً واضحةً لدى الحضورِ كافَّةً، مؤمنينَ بأنَّ قوَّاتَنا المسلحَّة هي الدّرع والسّيف لمصرَنا الحبيبةِ، بقيادَتِها الحكيمةِ، وشعبِها العظيمِ تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتحيا مصر تحيا مصر..