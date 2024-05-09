مدبولي يشكر رئيس وزراء الأردن على التعاون غير المسبوق لدعم العمالة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنّ التواصل بين الوزراء بالحكومتين المصرية والأردنية يكون بشكل يومي لحل أي مشكلات أو تحديات في العمل اليومي الروتيني، وهو السبب وراء نجاح جميع أعمال التبادل الاقتصادي والتجاري.

نشهد طفرة كبيرة جدًا في أعمال النقل واللوجستيات والسلع المختلفة

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني بشر الخصاونة بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين: «نشهد طفرة كبيرة جدًا في أعمال النقل واللوجستيات والسلع المختلفة، وكل شغلنا الشاغل في الفترة المقبلة زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص في دولتين».

العامل المصري مرحب به في المملكة الأردنية

وتابع رئيس الوزراء: «أوجه الشكر لرئيس وزراء الأردن على ما ألمسه من تعاون غير مسبوق على المستوى الشخصي والحكومتين على ما يلقاه العمال المصريون في المملكة الأردنية الهاشمية، من دعم رغم وجود تحديات ومشكلات، ولكن نرى كل التعاون والتجاوب من الجانب الأردني في حل مشكلات العمالة المصرية، ودائما العامل المصري مرحب به في المملكة الأردنية، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التغلب على أي تحديات نعتبرها من العمل الروتيني في هذا الشأن».

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات التي تربط بين مصر والأردن شديدة التميز في كل المجالات، وتنعكس على العلاقات بين الدولتين.

وأضاف في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني، بشر الخصاونة، بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «أشيد بانتظام ودورية انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، وحرص الجانبين دائما على أن تكون نتائج هذه اللجنة مثمرة وبناءة، وتحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا».

وتابع: «انعقاد اللجنة في هذه الأيام تأتي في سياق الأزمة التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة، وتمثل لبلدينا على وجه خاص مشكلة كبيرة في ضوء الثوابت السياسية المشتركة بالدعم الكامل للأشقاء في فلسطين والشعب الفلسطيني، وإيمان دولتينا بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وتبنى إنشاء دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».