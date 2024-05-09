وفد الجامعة العربية يتوجه الى المنامه للتحضير للقمة العربية



توجه وفد الامانه لجامعة الدول العربية ظهر اليوم الخميس الى المنامه فى اطار الاستعدادات الخاصة للتحضير للقمة العربية الثالثة الثلاثين التى تعقد بمملكة البحرين والمقرر لها يوم السادس عشر من مايو الجارى .

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين اجتماعاً للقمة ، سواء على مستوى القمم العادية أو الطارئة.

وعقدت الامانه العامه للجامعة العربية، بالتعاون مع مملكة البحرين، عدة اجتماعات للتحضير للقمة التي تعقد في «ظرف دولي استثنائي»، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية - تشاورية مكثفة بين الأمانة العامة، والبحرين، شكلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.



ومن المقرر ان تنطلق اولى التحضيرات للقمة باجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، يعقبة اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة .

ومن المقرر ان يعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين للاعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة .

ويعقد يوم الثلاثاء اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزراى واجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة بنود جدول الأعمال والاتفاق على القضايا والموضوعات التي سيتم طرحها على القادة العرب خلال قمتهم يوم ١٦ مايو الجارى .

وتكتسب القمة الثالثة والثلاثين زخماً دولياً، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتشكل استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين أهمية كبرى وحدثاً سياسياً بارزاً له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت؛ إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أعمال قمةٍ عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيداً من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة والرصينة في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية - العربية وتوسعة آفاقها .

