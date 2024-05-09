تعليق أنشيلوتي على هدف بايرن ميونخ الملغي وسقوط كيميتش

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على هدف بايرن ميونخ الملغي في مباراة الفريقين أمس بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ونجح العملاق الملكي في قلب الطاولة على البافاري وخطف بطاقة التأهل في اللحظات الأخيرة.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات إعلامية: " إذا اشتكى بايرن ميونيخ من هدف التسلل فنحن كذلك نشتكي من هدف ناتشو الملغي، كان هناك دفع بين الطرفين، كيميتش تحايل وقام بالسقوط والغطس وحصل على الخطا".

أنشيلوتي يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا

ووصل أنشيلوتي إلى النهائي الشخصي السادس له كمدرب في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروباً، ليصبح المدرب الإيطالي على موعد مع كتابة التاريخ.

وتفوق أنشيلوتي على كل من مارسيلو ليبي والسير أليكس فيرغسون وبيب غوارديولا ويورغن كلوب حيث أن لكل منهم 4 نهائيات في البطولة.

ونجح أنشيلوتي في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع أي سي ميلان الإيطالي حقق منها اللقب في نسختي " 2002 – 2003 و 2006 – 2007 " بينما خسر نسخة 2004 – 2005.

ووصل للنهائي 3 مرات أخرى مع ريال مدريد حقق اللقب في نسختي " 2013 – 2014 و 2021 – 2022 " بينما سيلعب النهائي الثالث أمام بوروسيا دورتموند خلال أيام.