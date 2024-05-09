ريال مدريد صاحب الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

يلتقي ريال مدريد ضد نظيره بوروسيا دورتموند، السبت 1 يونيو المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يأتي اللقاء بعد مشوار قوي للفريقين، فقد تخطى الريال عدد كبير من العقبات الصعبة حتى يتمكن من الوصول إلى النهائي، وقاتل من أجل الفوز أمام بايرن ميونخ حتى تمكن من الفوز بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما عرف بوروسيا دورتموند في البطولة بالحصان الأسود بعدما تمكن من تخطي نصف النهائي باريس سان جيرمان بالفوز عليه في المبارتين بهدفين مقابل لا شئ.

يرجع الكثير فرصة فوز الريال بسبب ما يملكة من أرقامًا قياسية في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا والتي تصل إلى 13 لقبًا كان أخرها بطولة 2018 بعد تخطي ليفربول 3 أهداف مقابل هدف، وهو اللقب الأوروبي الثالث للفريق الملكي كما أنه توج بهم في ثلاث مواسم متتالية، ليعادل رقم بايرن ميونخ بالثلاثية التي فاز بها منذ عام 1974 وحتى 1976.

كما فاز في دوري الأبطال 6 مرات منذ عام 2000 منهم أربع بطولات في أخر خمس أعوام فقط وفي تلك الفترة واجه المرينجي غريمه أتلتيكو مدريد مرتين في النهائي كما تفوق على الريدز في نهائي العام الماضي الذي أُقيم في كييف وشهد على بكاء كاريوس بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها وأثرت بالسلب على مستواه ومسيرته في ما بعد، ويقف في المركز الثاني الفريق الإيطالي ميلان كأكثر الأندية تتويجاً بواقع 7 ألقاب كان أخرها عام 2007، " ليفربول وبايرن ميونخ " خلف الروسونيري كثالث أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة بمعدل 6 ألقاب، وحصد فريق برشلونه 5 ألقاب من دوري أبطال أوروبا.