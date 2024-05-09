مدبولي: حجم التبادل بين مصر والأردن يصل لـ600 مليون دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن ناقشت ضرورة زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل بين البلدين يصل لـ600 مليون دولار.

انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن

وأشاد مدبولى، خلال مؤتمر صحفي، نقلته فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، بالعلاقات التى تربط بين مصر والأردن ، وانتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، موضحا أن الأوضاع فى غزة تمثل مشكلة كبيرة فى ضوء الثوابت السياسية المشتركة بين البلدين.

تعزيز علاقاتِ التعاون الثنائى فى الملفات ذات الأولوية للبلدين

وشهد رئيسى وزراء البلدين، توقيع اتفاقيات جديدة، وإجراء لقاءات ثنائية بين مسئولى الجانبين، فى إطار العمل على تعزيز علاقاتِ التعاون الثنائى فى الملفات ذات الأولوية للبلدين.

وتعد اللجنة المصرية الأردنية أكثر اللجان المشتركة انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، فى توقيت استثنائى على مستوى التحديات الإقليمية والعالمية، بما يعزز أهميتها لفتح مزيد من مجالات التعاون الثنائين بين البلدين الشقيقين.