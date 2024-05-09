كيف نتناول الكربوهيدرات من دون ارتفاع السكر في الدم؟.. أطباء يوضحون

الكربوهيدرات هي جزء أساسي من التغذية، إذ تُعتبر واحدة من المغذيات الرئيسية التي يحتاجها الجسم، إلى جانب البروتينات والدهون، حيث تتحول في الجسم إلى جلوكوز، وهو مصدر رئيسي للطاقة للخلايا والأنسجة والأعضاء.

تأثير الكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم

ومع ذلك، وفقًا لما ذكره موقع onlymyhealth، فإن جميع الكربوهيدرات تؤثر على مستويات السكر في الدم، مما يجعل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قليلة الفائدة لمرضى السكري.

من المهم أن ندرك أن ليست جميع الكربوهيدرات ضارة، بل بعضها ضروري لإنتاج الطاقة، حتى لمرضى السكر. وبالإضافة إلى الكمية، فإن نوع الكربوهيدرات الذي يُستهلك يلعب دورًا هامًا في إدارة مرض السكري. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على الكربوهيدرات دون رفع مستويات السكر في الدم.

تناول الكربوهيدرات بشكل معتدل مهم لمرضى السكري، حيث تشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك الزائد للكربوهيدرات السكرية والمعالجة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. لذا، ينبغي اختيار الكربوهيدرات المعقدة، التي تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد في إبقاء مستويات السكر في الدم مستقرة.

يتضمن اختيار الكربوهيدرات المعقدة تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، التي تُعتبر مصادر جيدة للألياف والعناصر الغذائية الأخرى الضرورية. وبالتالي، يُفضل تجنب الكربوهيدرات البسيطة مثل الحلويات والصودا، التي ترفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع.

توزيع كمية الكربوهيدرات على مدار اليوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات مستقرة من الجلوكوز في الدم، ويوفر مصدرًا ثابتًا للطاقة على مدار اليوم. لذا، يُنصح بتوزيع تناول الكربوهيدرات على الوجبات الصغيرة على مدار اليوم، بدلاً من تناول كمية كبيرة في وجبة واحدة.

باختصار، الكربوهيدرات ليست كلها سيئة، ولكن يجب اختيارها بحذر وتوزيعها بشكل مناسب للحفاظ على صحة الجسم وإدارة مرض السكري بشكل فعال.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.