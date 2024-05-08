حالة الطقس في مصر غدًا الخميس.. الأرصاد تحذر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس، حيث يسود طقس شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلا حتى الصباح الباكر، مائلا للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

ويتوقع الخبراء نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد؛ تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتكون أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وتكون حالة البحرالمتوسط مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين ونصف متر إلى ثلاثة أمتار، مع اتجاه رياح سطحية شمالية شرقية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، خفيفة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف متر إلى 75ر1 متر مع اتجاه رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 27

العاصمة الادارية 36 26

6 اكتوبر 36 26

بنهــــا 35 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 35 25

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 25

دمياط 32 22

بورسعيد 34 23

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 22

العريش 33 23

رفح 32 21

رأس سدر 28 19

نخل 34 19

كاترين 26 14

الطور 32 22

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 36 23

رأس غارب 30 20

الغردقة 32 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 23

حلايب 29 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 35 22

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 25

سوهاج 37 24

قنا 36 25

الأقصر 37 26

أسوان 38 25

الوادى الجديد 36 25

أبوسمبل 35 23