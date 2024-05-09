عاجل
اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين ويصيب شابًا بالرصاص الحي
الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كتل هوائية.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال هذه الأيام موضحة أن ذلك نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع درجات الحرارة.

txt

حالة الطقس في مصر غدًا الخميس.. الأرصاد تحذر

txt

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. درجات الحرارة

نشاط الرياح المثيرة للاتربة 
وأضافت الهيئة، هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. 

طقس شديد الحرارة نهارًا 
وذكرت، الطقس السائد شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى يوم الثلاثاء المقبل.

أتربة عالقة واضطراب حركة الملاحة 
وأوضحت، هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد واضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطيء الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 50  إلى 60 كم | ساعة، وارتفاع الامواج 2.5 إلى 3 متر، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة يوم الجمعة المقبلة.

مواد متعلقة

حالة الطقس في مصر غدًا الخميس.. الأرصاد تحذر

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم

حالة الطقس في السعودية.. مكة المكرمة تسجل 40 درجة

رياح مثيرة للرمال والأتربة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.. حالة الطقس في السعودية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. درجات الحرارة

أمطار وزخات من البرد على مدن ومحافظات السعودية.. حالة الطقس اليوم
الجريدة الورقية