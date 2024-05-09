كتل هوائية.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال هذه الأيام موضحة أن ذلك نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع درجات الحرارة.

نشاط الرياح المثيرة للاتربة

وأضافت الهيئة، هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس شديد الحرارة نهارًا

وذكرت، الطقس السائد شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى يوم الثلاثاء المقبل.

أتربة عالقة واضطراب حركة الملاحة

وأوضحت، هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد واضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطيء الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم | ساعة، وارتفاع الامواج 2.5 إلى 3 متر، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة يوم الجمعة المقبلة.