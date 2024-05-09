حالات تؤدي لإلغاء الحجز بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

بدأت وزارة الإسكان ، أمس الأربعاء، استقبال التحويلات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج ويستمر لمدة 15 يوم عمل، للراغبين في امتلاك شقق أو فيلات أو أراضٍ سكنية، في مدن "العلمين الجديدة، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، العبور، بدر".

ومن المقرر أن يتم استقبال التحويلات لاستكمال مقدمات حجز الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع، من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجارى، ولمدة 10 أيام عمل، ويأتي هذا المشروع إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات والأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

ووضعت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، 5 قواعد وحالات قد تؤدي إلى إلغاء التخصيص الشقق والأراضي التي طرحتها أمس للحجز أمام المصريين بالخارج.

وطبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية، وأعلنت الهيئة في مقدمتها.

1-في حال تم الإلغاء برغبة وطلب من صاحب الحجز.

2-عدم استلام الوحدة خلال الفترة المحددة طبقًا لبرنامج تسليم الوحدات.

3-التأخر على سداد الأقساط وتراكم قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الوحدة.

4-تغيير الغرض المخصص من أجلة الوحدة بالمشروع.

5-التصرف في الوحدة بشكل مخالف دون إخطار وموافقة كتابية من الطرف الأول وبالشروط الواردة بالبند رقم 3 من الشروط العقارية.

وكانت قد أعلنت الوزارة أنه تم تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع حتى يتضمن الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وقطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات.