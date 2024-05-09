أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة.. جاء سعر الخضراوات والفاكهة الصيفية اليوم الخميس الموافق 9 مايو، وفقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني مستقرة لأغلب الأنواع حيث وصل سعر البصل لـ 9 جنيهات والطماطم لـ 5.5 جنيه، والمانجو بـ 75 جنيها.

أسعار الخضار 9-5-2024

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 4 لـ 11 جنيها، وتراوح سعر البصل من 5 إلى 9 جنيهات، جاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4 جنيهات، وسعر رابطة البصل الأخضر (كيلو) 10 جنيهات، ورابطة الخس البلدي (3 كيلو) 7 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 6 لـ 9 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 4 لـ 9 جنيهات، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 3.5 إلى 7.5 جنيه، والصوب بين 11 لـ 21 جنيها، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 16 لـ 26 جنيها، وتراوح سعر الثوم من 35 لـ 55 جنيها.

وسجل سعر البامية ما بين 25 إلى 45 جنيها، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 6 لـ 10 جنيهات، والكوسة من 4 لـ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البسلة ما بين 20 جنيها لـ 26 جنيها، وتراوح سعر السبانخ من 7 لـ 10 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 7 لـ 15 جنيها للكيلو، والقلقاس من 19 إلى 21 جنيها للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 11 إلى 25 جنيها، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 4 لـ 9 جنيهات، والبطاطا تراوح سعرها من 12 لـ 18 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم 9-5-2024

وصل سعر المانجو الزبدية من 25 لـ 30 جنيها، وتراوحت المانجو البلدي والجولك من 10 لـ 25 جنيها، والمانجو المستورد السودان من 75 إلى 125 جنيها.

وتراوحت أسعار البطيخ الأول (8:10 كيلو) تراوح من 64 لـ 80جنيها، والبطيخ الثاني (6:8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيه، والبطيخ الثالث (4:6 كيلو) تراوح من 24 لـ 36 جنيها.

وجاء سعر الرمان من 10 لـ 22 جنيها للكيلو والموز البلدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيها، وتراوحت سعر الفراولة من 9 إلى 17 جنيها، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 15 لـ 30 جنيها.

وتراوح سعر كيلو التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 40 لـ 70 جنيها.

وتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 3.5 لـ 5.5 جنيه، واليوسفي من 3 لـ 9 جنيهات للكيلو، وجاء سعر الجوافة ما بين 15 لـ 35 جنيها، وتراوح سعر الكانتلوب من 9 لـ 15 جنيها، ووصلت أسعار بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها فيما تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيها.