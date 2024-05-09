أدعية شهر ذي القعدة.. تعرف عليها

أدعية شهر ذي القعدة.. يبحث العديد عبر محرك البحث"جوجل"، عن أدعية شهر ذو القعدة وذلك بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس الأربعاء ثبوت رؤية هلال ذو القعدة ليكون أول أيامه الخميس.

ذو القعدة من الأشهر الحرم

ويعد شهر ذو القعدة من الأشهر الحُرم وهو قبل الاخير في العام الهجري ليأتي بعده شهر ذو الحجة، يعد التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر؛ لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية شهر ذو القعدة في سطور:

اللهم إنى أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَةً وقِنَا عَذَابِ النَّارِ

اللَّهُمَّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلماً كثيراً، وإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ فاغْفِر لِي مغفرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارحمني إنَّكَ أنتَ الغفُورُ الرَّحِيم

الله، الله ربّي لا أشرك به شيئًا.. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت

اللهم يارب الخير إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، فاللهم لاتحرمنا من الطاعات، وحرم أجسادنا على النار، اللهم اعفوا عنا واغفر لنا ذنوبنا

اللهم إنا نسألك بما سألك نبيك وحبيبك محمد ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبينا محمد

اللهم ياغافر الذنب وياقابل التوب اغفر لنا وارحمنا

اللهم لا تدع مريضا الا شفيته ولا مظلوما إلا أخذت حقه، ولا ظالما إلا أخذته برحمتك يا ارحم الراحمين

اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، اللهم إني أسألك الدرجات العلى من الجنة.